Atlas, 'Lego gitarı'nın hikayesini anlattı - Son Dakika

Atlas, 'Lego gitarı'nın hikayesini anlattı

14.11.2020 15:29
Atlas, 'Lego gitarı'nın hikayesini anlattı, System.String[]

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolgahan Çoğulu'nun 10 yaşındaki oğlu Atlas'ın fikriyle geliştirdiği Lego mikrotonal gitar 'Georgia Tech Üniversitesi 2021 Margaret Guthman Müzik Enstrümanları Tasarımı Yarışması'nda finale kaldı.

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolgahan Çoğulu'nun 10 yaşındaki oğlu Atlas'ın fikriyle geliştirdiği Lego mikrotonal gitar 'Georgia Tech Üniversitesi 2021 Margaret Guthman Müzik Enstrümanları Tasarımı Yarışması'nda finale kaldı. Küçük Atlas, "Çok heyecanlı ve gururluyum. Yarışma linkinde bir kutu var. Oraya tıklayınca bize oy vermiş oluyorsunuz. Bize oy verirseniz çok sevinirim" dedi.

10 yaşındaki oğlu Atlas Çoğulu, yıllardır piyano çalıyor. Müzisyen ailenin müzisyen oğlu küçük Atlas, daha sonra gitar da çalmaya başladı ve babasına verdiği fikirle ortaya Lego Mikrotonal gitarı çıkardı.  Lego oynamayı çok sevdiğini söyleyen Atlas Çoğulu'nun fikriyle ortaya çıkan Lego mikrotonal gitar, aynı zamanda müzikteki tam ve yarım seslerin yanı sıra koma seslerin de çalınabilmesine imkan tanıyor. Katıldıkları 'Georgia Tech Üniversitesi 2021 Margaret Guthman Müzik Enstrümanları Tasarımı Yarışması'nda finale kalan baba - oğul, heyecanlarını ve mutluluklarını DHA mikrofonlarına anlattı.

"FİKRİ BABAMLA PAYLAŞTIM"

Kendi fikri ile ortaya çıkan gitarını tanıtan Atlas Çoğulu, "Bu gördüğünüz Lego mikrotonal gitar. Bunu babamla ben 7 yaşındayken yaptık. Legolarımla oynuyordum. Sonra babam gitarın klavyesi ile salona geldi. Sonra ben klavyeyi görünce onun aynısını Lego'dan yaptım. Sonra gitarın üstüne koyduk babamla beraber. Sonrasında Legolarımda bulabildiğimiz kadar fazla şu Lego taneciklerinden bulduk. Yerleştirdik. Sonra üstüne 3D yazıcılarla taktık. Fikri ilk babamla paylaştım. Başlarda çok heyecanlı değildim. Babam da çok değildi aslında. Sonrasında bayağı bir heyecanlandık ama. Bunu yapınca birden böyle yeni bir gitar ürettiğimiz için çok sevindik" dedi.

"GİTARIMA GÜVENİYORUM, OY VERİRSENİZ ÇOK SEVİNİRİM"

Yarışmaya katıldığı ve dereceye kaldığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Atlas Çoğulu, "Derece alamasam bile yine de bu yarışmaya katıldığım için çok gururluyum. Belki kazanırım belki kaybederim. Ama katıldığım için çok mutlu ve heyecanlıyım. Gitarıma güveniyorum. İnşallah Türkiye'm oy verir bu gitara. Çok uğraştık bunu yapabilmek için. İnşallah oy verirsiniz. Georgia Tech Üniversitesinin düzenlediği yarışmada 29 tane çok güzel enstrüman var. Bizimkini beğenirseniz kalbin üzerinde woot yazan bir yer var. Ona tıklayınca bize oy vermiş oluyorsunuz. Oy verirseniz çok sevinirim" şeklinde konuştu.

"FİKİRLERİ İLE BANA YÖN VERİYOR"Oğlu Atlas'ın fikriyle icad ettiği 'Lego mikrotonal gitar' ile 'Guthman Müzik Enstrümanları Tasarımı Yarışması'nda finale kalan Prof. Dr. Tolgahan Çoğulu, mutlu ve gururlu olduğunu ifade etti. Çoğulu, "Atlas hep müzikle büyüdü. Bu evde hep müzik vardı. 7 yaşında piyano ile başladı. Piyanosu çok ilerledi. Ama sonra gitara da başlamak istedi. Mimar Sinan Konservatuvarının yarı zamanlısını kazandı. Bir yandan gitarı da götürüyor. Piyanoya da devam. Bir yandan da bana fikirleriyle yön veriyor. Çok güzel hissettiriyor tabi. Mutluyum ve gurur duyuyorum" diye konuştu.

"6 YIL ÖNCE AYNI YARIŞMADA DÜNYA BİRİNCİSİ OLDUM"

Oğlu Atlas'ın fikri ile ortaya çıkan Lego mikrotonal gitar ile katıldıkları ve finale kaldıkları yarışmada, 6 yıl önce kendisinin katıldığını ve dünya birincisi olduğunu söyleyen baba Tolgahan Çoğulu, "2014 yılında benim ayarlanabilir mikrotonel gitar ile o yarışmaya katıldım. Aşık Veysel'in Kara Toprak eserini çalıp dünya birinciliği elde etmiştim. 6 sene sonra Lego mikrotonel gitar geldi Atlas sayesinde. Şimdi yine finale kalınca yine heyecanlandık. Önce ben, sonra oğlum aynı heyecan. Belki yine bir dünya birinciliği gelir. Artık belki Atlas'ın çocuğu, bizim torun da katılır belki ileride" ifadelerini kullandı.


Atlas, 'Lego gitarı'nın hikayesini anlattı
Atlas, 'Lego gitarı'nın hikayesini anlattı
Atlas, 'Lego gitarı'nın hikayesini anlattı
Atlas, 'Lego gitarı'nın hikayesini anlattı
Atlas, 'Lego gitarı'nın hikayesini anlattı
Atlas, 'Lego gitarı'nın hikayesini anlattı
Atlas, 'Lego gitarı'nın hikayesini anlattı
Atlas, 'Lego gitarı'nın hikayesini anlattı
Atlas, 'Lego gitarı'nın hikayesini anlattı

İstanbul Teknik Üniversitesi, Atlas, Müzik, Lego, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Atlas, 'Lego gitarı'nın hikayesini anlattı - Son Dakika


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