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Atlas Okyanusu'nda lüks araçları taşıyan gemi sürükleniyor - Son Dakika

Atlas Okyanusu'nda lüks araçları taşıyan gemi sürükleniyor

18.02.2022 15:02

Almanya'dan ABD'ye lüks araç taşıdığı sırada yangın çıkan ve 22 kişilik mürettebatı kurtarılan kargo gemisi Atlas Okyanusu'nda sürükleniyor.

Almanya'dan ABD'ye lüks araç taşıdığı sırada yangın çıkan ve 22 kişilik mürettebatı kurtarılan kargo gemisi Atlas Okyanusu'nda sürükleniyor.

Almanya'nın Emden kentinden ABD'ye gitmek üzere 10 Şubat'ta hareket eden "Felicity Ace" adlı geminin kargo ambarında çarşamba günü yangın çıktı. Bin 100'ü Porsche marka olmak üzere Bentley, Audi ve Lamborghini dahil binlerce lüks aracı taşıyan geminin 22 mürettebatı alevler yayılınca tahliye edildi. Gemi 2 gündür Atlas Okyanusunun ortasında yer alan Portekiz'e bağlı Azor Adaları açıklarında sürüklenirken, Portekiz Donanması bugün yaptığı açıklamada yangının devam ettiğini ve geminin izlenmesi için okyanus devriye gemisinin bölgede bulunduğunu duyurdu.

Yangının denizde henüz bir kirliliğe yol açmadığı öğrenildi.

(İHA)

Atlas Okyanusu'nda lüks araçları taşıyan gemi sürükleniyor
Atlas Okyanusu'nda lüks araçları taşıyan gemi sürükleniyor
Atlas Okyanusu'nda lüks araçları taşıyan gemi sürükleniyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Atlas Okyanusu'nda lüks araçları taşıyan gemi sürükleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Atlas Okyanusu'nda lüks araçları taşıyan gemi sürükleniyor - Son Dakika
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