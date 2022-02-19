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Atlas Okyanusu'nda lüks araçları taşıyan gemi sürükleniyor - Son Dakika

Atlas Okyanusu'nda lüks araçları taşıyan gemi sürükleniyor

19.02.2022 00:59
Atlas Okyanusu'nda lüks araçları taşıyan gemi sürükleniyor

Almanya'dan ABD'ye lüks araç taşıdığı sırada yangın çıkan ve 22 kişilik mürettebatı kurtarılan kargo gemisi Atlas Okyanusu'nda sürükleniyor.

Almanya'dan ABD'ye lüks araç taşıdığı sırada yangın çıkan ve 22 kişilik mürettebatı kurtarılan kargo gemisi Atlas Okyanusu'nda sürükleniyor.

Almanya'nın Emden kentinden ABD'ye gitmek üzere 10 Şubat'ta hareket eden "Felicity Ace" adlı geminin kargo ambarında çarşamba günü yangın çıktı. Bin 100'ü Porsche marka olmak üzere Bentley, Audi ve Lamborghini dahil binlerce lüks aracı taşıyan geminin 22 mürettebatı alevler yayılınca tahliye edildi. Gemi 2 gündür Atlas Okyanusunun ortasında yer alan Portekiz'e bağlı Azor Adaları açıklarında sürüklenirken, Portekiz Donanması bugün yaptığı açıklamada yangının devam ettiğini ve geminin izlenmesi için okyanus devriye gemisinin bölgede bulunduğunu duyurdu.

Yangının denizde henüz bir kirliliğe yol açmadığı öğrenildi. - BERLİN

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Okyanusun ortasında Porschelar, Bentleylar, Audiler cayır cayır yanıyor! Yangın çıkan kargo gemisi okyanusun ortasında Okyanusun ortasında Porschelar, Bentleylar, Audiler cayır cayır yanıyor! Yangın çıkan kargo gemisi okyanusun ortasında Binlerce lüks aracı taşıyan dev kargo gemisi çıkan yangın sonrası Atlas Okyanusu'nda sürükleniyor Binlerce lüks aracı taşıyan dev kargo gemisi çıkan yangın sonrası Atlas Okyanusu'nda sürükleniyor Atlas Okyanusu'nda lüks araçları taşıyan gemi sürükleniyor Atlas Okyanusu'nda lüks araçları taşıyan gemi sürükleniyor

Tam Gemi Şok Denemeleri, Atlas Okyanusu, Almanya, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Atlas Okyanusu'nda lüks araçları taşıyan gemi sürükleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Atlas Okyanusu'nda lüks araçları taşıyan gemi sürükleniyor - Son Dakika
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