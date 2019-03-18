"Atlas Sağlık Eğitim Vakfı'ndan 'Sağlık Hukuku' Eğitimi

Eski Milli manken aynı zamanda koreograf ve yazar Şafak Fişek tarafından verilen "Kişisel İmaj Yönetimi" eğitiminin ardından vakıf yeni bir etkinliğe imza atacak.

İzmir Atlı Spor Organizasyonu sponsorluğunda gerçekleşecek etkinlikle vakıf üye ve bursiyerleri kahvaltı organizasyonunda buluşacak. Kahvaltının ardından ise Dr. Hakan Özsel, "Sağlık Hukuku" konusunda eğitim verecek.

23 Mart Cumartesi günü 10:00'da, İzmir Atlı Spor Organizasyonu'nda gerçekleşecek eğitimde Dr. Hakan Özsel, sağlık hukuku konusunda bilinmeyenleri, usulleri ve uygulamaları anlatacak.

"Geleceğin sağlıkçıları ve hukukçularını ilgilendiren önemli bir konu"

Düzenlenecek eğitimle ilgili açıklamada bulunan Atlas Sağlık Eğitim Vakfı Başkanı Mustafa Apak, "Sağlık Hukuku" eğitiminin geleceğin sağlıkçıları ve hukukçularını ilgilendiren çok önemli bir konu olduğunu söyledi. Sağlık hukuku konusunda daha çok bilgi almak, doğru bilinen yanlışların farkına varmak için bu eğitimi düzenleyeceklerini belirten Apak, "Tüm üyelerimizi ve bursiyerlerimizi 23 Mart'ta gerçekleştireceğimiz kahvaltı ve eğitimimize bekliyoruz. Ayrıca bu önemli etkinliğe desteklerinden dolayı başta İzmir Atlı Spor Organizasyonu sahibi Remzi Kasanoğlu olmak üzere, İzmir Atlı Spor Organizasyonu'na vakfımız adına en içten teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.