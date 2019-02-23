"Atlas Sağlık Eğitim Vakfı'ndan Siirt'e Dostluk Eli"

Eylül ayında Mardin'de bir ortaokul öğretmeninin talebi üzerine öğrencilere kırtasiye malzemeleri ve çanta yardımında bulunan vakıf bursiyerleri, şimdi de Siirt Bağgözü'nde bulunan bir okula kitap yardımında bulundular. Okuma sevdalısı gençlerin okullarına kütüphane kurabilmeleri için gelen yardım maili üzerine bursiyeler öğrenciler, yaklaşık iki ayda kendi sosyal çevrelerinden topladıkları 239 ikinci el kitabı 11 Şubat'ta kargoladılar.

"Sosyal Sorumluluk projelerinde yer almaktan onur duyacağız"

Vakıf bursiyerlerinden oluşan Sosyal Sorumluluk Komisyonu üyeleri toplumsal dayanışmanın kendileri için çok önemli bir görev olduğunu belirterek, "Vakıf olarak gücümüzün yettiği herkese yardım etmekten dolayı çok mutluyuz. Bundan sonraki süreçte de sosyal sorumluluk projelerinde yer almak ve yardıma ihtiyacı olan insanların hayatlarına dokunmaktan onur duyacağız" ifadelerini kullandılar.