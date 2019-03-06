"Atlas Sağlık Eğitim Vakfı'nın Dostluk Eli Siirt'e Ulaştı"

Toplumsal dayanışma ve paylaşmanın en güzel örneklerinden birini sergileyen Atlas Sağlık Eğitim Vakfı bursiyerleri eylül ayında Mardin'de bir ortaokul öğretmeninin talebi üzerine kırtasiye malzemeleri ve çanta yardımda bulundular. Mardin'deki öğrencilere büyük mutluluk yaşatan bursiyerler bu kampanyanın ardından Siirt Bağgözü'nde okullarına kütüphane kurmak isteyen öğrencileri yalnız bırakmayarak iki ay süren bir kampanyaya imza attılar.

Vakfın Sosyal Sorumluluk Komisyonu tarafından başlatılan kampanyada vakıf üyeleri ve bursiyerleri sosyal çevrelerinden topladıkları 239 ikinci el kitabı Siirt Bağgözü'ndeki okula ulaştırdılar.

Öğrencilerden teşekkür mesajı

Okullarında kütüphane kurabilmek için destek isteyen öğrenciler ise kitapların kendilerine ulaşmasının ardından çektikleri fotoğraflar ile kampanyaya destek olan herkese teşekkür ederek "Okulumuza kuracağımız kütüphanemizi çeşitlendirecek, yeni ufuklar açacak kitapları bizlere ulaştırdığınız için çok teşekkür ederiz" şeklinde mesaj gönderdiler.

"Dayanışmaya devam edeceğiz"

Vakfın bursiyerlerinden oluşan Sosyal Sorumluluk Komisyonu ise yürekleri okuma sevdasıyla atan öğrencilere destek olmak ve onların okumalarına katkı sağlamaktan dolayı çok mutlu ve gururlu olduklarını söylediler. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında oluşturdukları kampanyaların artarak devam etmesi için çalışacaklarını kaydeden komisyon üyeleri, "Önce Mardin'de şimdi de Siirt'teki öğrenci kardeşlerimize ulaşmak, onların sevinçlerine ortak olmakla asıl amacımıza ulaştık. Vakıf olarak bu tarz kampanyalarda var olmaya, dayanışmaya devam edeceğiz" diye konuştular.