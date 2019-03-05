Son Dakika Haberleri: "Atlas Sağlık Eğitim Vakfı Üçüncü Yaşını Kutladı"

"Atlas Sağlık Eğitim Vakfı Üçüncü Yaşını Kutladı"

2 saat önce

Atatürk ilkeleri ve cumhuriyet ışığında kültür-sanat, eğitim, spor gibi alanlarda yetişmelerini sağlamak amacıyla 2016 yılında faaliyetlerine başlayan Atlas Sağlık Eğitim Vakfı üçüncü yaşını kutladı.

"Vakfın kuruluş amacını yerine getirmekten dolayı mutlu ve gururluyuz"

Karşıyaka Yelken Restaurant'ta düzenlenen, vakfın üye ve bursiyerlerinin bir araya geldiği üçüncü yıl yemeğinde Atlas Sağlık Eğitim Vakfı Başkanı Mustafa Apak kısa bir konuşma yaptı. Üç yıl önce yola çıktıklarında amaçlarının Atatürkçü, çağdaş, aydın ve bilim ışığında gençler yetiştirmek olduğunu kaydeden Başkan Mustafa Apak üçüncü yıllarında vakfın kuruluş amacını yerine getirebilmekten dolayı çok mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

"Birlikte büyümeye devam edeceğiz"

Vakıf bünyesinde düzenlenen eğitim ve etkinliklerle her geçen gün seslerini daha fazla duyurduklarının altını çizen Apak, "Atlas Sağlık Eğitim Vakfı, üye ve bursiyerlerimizin destekleriyle günden güne daha fazla kişi tarafından tanınıyor ve destekçi sayımız da artıyor. Hiçbir siyasi görüşe taraf olmayan vakfımızın tek yolunun ülkemizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olduğunu bir kez daha söylemek istiyorum. Vakıf olarak bundan sonra da aramıza yeni bursiyer öğrenciler katarak birlikte büyümeye devam edeceğiz. Atlas Sağlık Eğitim Vakfı'nın üçüncü yılı kutlu olsun. " dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:10 Kaynak: Bültenler

Karşıyaka, Mustafa Kemal Atatürk, Güncel
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