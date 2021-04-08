Atlas Sineması ilk galasını 9 Nisan'da "Mimarların Piri Sinan" belgeseliyle yapacak - Son Dakika

Atlas Sineması ilk galasını 9 Nisan'da "Mimarların Piri Sinan" belgeseliyle yapacak

08.04.2021 20:38
Atlas Sineması ilk galasını 9 Nisan'da

Mimar Sinan'ın Sai Mustafa Çelebi'ye yazdırdığı "Tezkiretü'l Bünyan" adlı eser temel alınarak hazırlanan "Mimarların Piri Sinan" adlı belgeselin ilk gösterimi, yenilenen Atlas Sinemasında 9 Nisan'da yapılacak.

Mimar Sinan'ın Sai Mustafa Çelebi'ye yazdırdığı "Tezkiretü'l Bünyan" adlı eser temel alınarak hazırlanan "Mimarların Piri Sinan" adlı belgeselin ilk gösterimi, yenilenen Atlas Sinemasında 9 Nisan'da yapılacak.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Osmanlı İmparatorluğu'nun "muhteşem" dönemine eserleriyle damga vuran, Kanuni Sultan Süleyman, 2. Selim ve 3. Murad dönemlerinde 50 yıl boyunca "Mimarbaşı" olarak görev yapan Mimar Sinan'ın hayatı "Mimarların Piri Sinan" adıyla belgesel oldu.

26 Şubat'ta yenilenen yüzüyle yeniden açılan tarihi mekanda düzenlenecek ilk galaya TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile iş, sanat ve spor dünyasından konukların katılımı bekleniyor.

Galada, Mimar Sinan'ın kendi el yazısıyla notlar düştüğü 4 asırlık Tezkiretü'l Bünyan adlı el yazması eser de sergilenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırlarına taştan mührünü vuran Mimar Sinan'ın İstanbul siluetine imzasını attığını vurguladı.

Yerlikaya, "Sadece İstanbul'a 335 eser kazandıran Koca Sinan gibi büyük bir mimarın kendinden sonraki nesillerden tek bir isteği vardı. Hayırla yad edilmek. Biz de İstanbul Valiliği olarak, bu yıl Mimar Sinan'ı özel bir etkinlikle anmak istedik. Çünkü başta İstanbul olmak üzere, üç kıtadaki birçok şehrin ve mimarlık dünyasının bu büyük ustaya gönül borcu var" ifadelerini kullandı.

Mimar Sinan'ı 3 farklı oyuncu canlandırdı

Bu yıl çekimleri tamamlanan "Mimarların Piri Sinan" adlı belgeselin yönetmenliğini Mesut Gengeç, Genel Koordinatörlüğünü Bülent Günal, Proje Sorumluluğunu ise Yılmaz Aydın üstlendi.

Dökü-drama yöntemiyle çekilen 60 dakikalık belgeselde Mimar Sinan'ın çocukluğu, gençliği ve yaşlılık dönemi üç farklı oyuncu tarafından canlandırıldı.

Çekimleri Ağırnas, İstanbul ve Edirne'de gerçekleşen belgeselde Mimar Sinan'ın hayatının bilinmeyen yönleri ve eserleri anlatılıyor. Belgeselin omurgasını ise Mimar Sinan'ın biyografisi olarak kabul edilen ve şair ve nakkaş Mustafa Sai Çelebi tarafından kaleme alınan "Tezkiretü'l Bünyan" adlı eser oluşturdu.

Dönemin ruhuna uygun dekor ve kostümlerin kullanıldığı belgeselde "büyük dahi"nin hayatını ve eserlerini Mimar Sinan Vakıf Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Suphi Saatçi, Sanat Tarihçisi Selçuk Mülayim, mimar Sinan Genim, Mimarlık Tarihçisi Prof. Dr. Afife Batur ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü Restorasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Demet Binan anlattı.

Mimar Sinan'ın çocukluk dönemini Mehmet Öztürkan, gençlik dönemini ise oyuncu Erkan Çelik canlandırdı. Ünlü oyuncu Kamil Coşkun Çetinalp ise belgeselde hem Mimar Sinan'ın yaşlılığını oynadı hem de Mimarların Piri'nin iç sesine hayat verdi. Sai Mustafa Çelebi'yi Kerim Aydemir canlandırırken, belgeselin müziklerini ise Yıldıray Gürgen yaptı. Belgeselin çekimlerinden sonra ise Prof. Dr. Afife Batur yaşamını yitirmişti.

Atlas Sineması ilk galasını 9 Nisan'da Mimarların Piri Sinan belgeseliyle yapacak

Mustafa Çelebi, Mimar Sinan, İstanbul, Nisan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Atlas Sineması ilk galasını 9 Nisan'da 'Mimarların Piri Sinan' belgeseliyle yapacak - Son Dakika Magazin


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