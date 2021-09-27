ATLAS SİNEMASI'NDA TÜRK-RUS MÜZİKLERİ VE HALK DANSLARI ETKİNLİĞİ YAPILDI - Son Dakika

Beyoğlu'nda, Türk-Rus Müzikleri ve Halk Dansları Etkinliği gerçekleştirildi. Atlas Sineması'nda yapılan etkinlikte, Rus ve Türk halklarının müzik ve danslarından örnekler sahnelendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Rusya Federasyonu Kültür Bakanlığı heyetleri arasında bugün, Kültürlerarası Diyalogun Halkların Gelenekleri ve Kültürlerinin Korunmasında Rolü konulu yuvarlak masa toplantısı yapıldı. Atlas 1948 İstanbul Sinema Müzesi'nde gerçekleştirilen toplantının ardından Atlas Sineması'nda, Türk-Rus Müzikleri ve Halk Dansları Etkinliği gerçekleştirildi.

İki ülke halklarının müzik ve halk oyunlarından örneklerin sahnelendiği program öncesi konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Dr. Ziya Taşkent Rusya Federasyonu Heyeti ve Kültür Bakanlığı Heyeti olarak halkların gelenek ve kültürlerinin korunmasında kültürler arası diyaloğun yerine dair 3 saatlik yuvarlak masa toplantısı yaptık. Türkiye ve Rusya arasında ekonomik, ticari, diplomatik, pek çok alanda hepimizin bildiği gibi güçlü bağlar var. Ancak insanları ve toplumları birbirine en çok yaklaştıran en çok ısındıran, şüphesiz, kültür alanındaki bağlar ve ilişkiler. Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantının ve günün kapanış etkinliği olan bu akşamki programın var olan bu bağları güçlendireceğine, pekiştireceğine olan inancım tamdır dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı bünyesinde hizmet veren, yurt dışında yaşayan vatandaşlar ve uluslararası insani iş birliği için kurulan Rossotrudnichestvo'nun Başkan Vekili Polikanov Dmitry ise Rusya Federasyonu, çok milletli, çok etnik kökenli insanların anavatanı olduğu için kültürümüz de çok zengindir. Bugün burada onlardan birkaç örnek göreceğiz. Bugün sizin karşınızda performans gösterecek topluluklar Rusya'nın farklı coğrafyalarından, farklı bölgelerinden gelmiştir. Kuzeyden Batıya, Doğu'dan Kuzeyin en üst yerlerine yerleşen Saha Cumhuriyeti'nden gelen sanatçılar sizlere kendilerine özgü, bizim de çok çok sevdiğimiz eserlerini, performanslarını burada gösterecekler diye konuştu.

HALKLARIN SAHİP OLDUĞU KÜLTÜR, HALKLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER BÜTÜN BU GERİLİMLERİN ASLINDA BİRER İLACIDIR

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da yaptığı konuşmada şunları söyledi

Ülkelerin tarihi, devletlerin tarihi aslında halkların tarihidir. ve folklor, aslında bu halkların kendi ortaya koydukları eserler, kendi yaşanmışlıkları, kendi hikayelerini taşır. Aynı coğrafyayı paylaşıyoruz, aynı iklimi yaşıyoruz. Dolayısıyla Türk halkıyla, Rusya halkları arasındaki benzerliği biz özellikle Dostoyevski'de, Tolstoy'da, Puşki'nde görebiliyoruz. Devletler arasında zaman zaman, siyasetinde, ekonomisinde, farklı alanlarda inişler çıkışlar olabilir. Ama halkların sahip olduğu kültür, halklar arasındaki ilişkiler bütün bu gerilimlerin aslında birer ilacıdır.

Konuşmaların ardından gerçekleşen gösterilerde, Rusya'dan Zarnı Yol (Altın Dere) Halk Müziği Topluluğu, Khokhlama Şarkı ve Dans Topluluğu, Udz Adıg Müzik Aletleri Halk Topluluğu, Moskova Rozhok (Rus Geleneksel Müzik Aleti) Korosu, Ayarhaan Grubu ve Domino Rus Halk Müzik Aletleri Topluluğu ile İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu performanslarını sergiledi.

Götüntü Dökümü

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-Etkinlikten görüntüler

-Yapılan konuşmalar

-Müzik ve dans gösterisi