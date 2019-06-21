Son Dakika Haberleri: Atlas uçaklarının 8'incisi birliğine katıldı
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Atlas uçaklarının 8'incisi birliğine katıldı

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, A400M Atlas uçaklarının 8'incisinin Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığına iniş yaparak birliğine katıldığını açıkladı.

Atlas uçaklarının 8'incisi birliğine katıldı, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığı, A400M Atlas uçaklarının 8'incisinin Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığına iniş yaparak birliğine katıldığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Önemli bir kuvvet çarpanı olarak Hava Kuvvetlerimiz envanterine katılan A400M Atlas uçaklarının 8'incisi Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığına iniş yaparak birliğine katıldı" denildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:59 Kaynak: İHA
Kayseri, Güncel
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