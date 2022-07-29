Tercih döneminde Atlas Üniversitesi'ne yoğun ilgi

Atlas Üniversitesi'nin 'Tercih Atlası' konseptiyle 18 Temmuz'da başlattığı Tercih ve Tanıtım Günleri, devam ediyor. Atlas Vadi Kampüste gerçekleşen organizasyon yoğun katılımla geçiyor.

Her fakültenin stant açtığı tercih ve tanıtım günlerinde üniversitenin öğretim üyeleri YKS sınavına girip tercih yapmaya hak kazanan gençleri bilgilendiriyor. Ayrıca üniversitenin Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Meslek Yüksekokulu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tanıtılıyor.

ÜNİVERSİTE 3 YAŞINDA

TEKNOFEST 2022 İnsanlık Yararına Teknoloji yarışmasında finalist olan üniversitenin EPICENTRUM ekibi de finale kalan projelerini aday öğrencilere tanıtırlarken, söz konusu üniversiteyi tercih edecek olan öğrencilerin NFT Cüzdan ile oluşturabilecekleri Blockchain'e dair bilgiler de veriliyor. Bu sene 3'üncü akademik yılında olan üniversitenin düzenlediği etkinlikte, imkanları, taban puanları, laboratuvarları, bursları, iş imkanları, sosyal aktiviteleri, araştırma merkezleri, kütüphaneleri, öğrenci kulüpleri, değişim programları gibi birçok konuda akademisyenler ve okul öğrencileri tarafından aileleriyle gelen üniversite adaylarına anlatılıyor.

SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ENTEGRE EDİLDİ

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Ramazan Yaman da bölüme ilişkin bilgi vererek "Bu fakülteyi hem sağlık hem de teknoloji alanını entegre ederek ileriye taşımak için yaptık. Şu anda fakültemizde 5 bölümümüz var. Bu sene beklentilerimizden fazla ilgi görüyoruz, özellikle Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Bölümleri yoğun ilgi gördü. Bunun sebebini, bu mesleklerin uluslararası ve tüm dünyada geçerliliğini kanıtlamış meslekler olması olarak görüyoruz. Bizim vizyonumuz sağlık ve teknolojiyi ön planda tutup entegre etmek. Öğrencilerimize kattığımız en önemli özelliklerinde biri de onları birinci sınıftan itibaren her açıdan yönlendiriyor olmamız. İddialı bir bölüm, iddialı bir alan bu yüzden bizlerde gelecek için iddialıyız ve umutlarımız çok fazla, tüm dünyada yer almak isteyen, tüm hayata katkı sağlamak isteyen bir fakülteyiz. Bunları da hem teknolojik alanda hem de kişisel fonksiyonlar açısından ilerleterek devam ettirmek istiyoruz. İnsanlar kendilerine uyan mesleği seçerlerse mutlu olurlar ve mutluluk başarı demek olduğu için bu doğrultuda ilerleyip kendilerini analiz etmelerinin istiyoruz. Odaklandıkları notları açısından ve kendi kabiliyetleri açısından öne çıkmalarının istiyoruz" dedi.

"İLGİ ÇOK YOĞUN"

Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Şükrü Aynacıoğlu ise "Hem İngilizce hem de Türkçe eğitim veriyoruz. Bu alanda yeni bir fakülteyiz. Fakültemize ilgi çok büyük hiçbir zaman da boş kalmıyor. En önemlisi hastanemizin olması, dördüncü sınıftan itibaren öğrencilerimiz bu hastanede eğitim görecek. Öğrencilerin en çok istedikleri tercihleri ön planda tutmaları gerekiyor, bazı öğrencilerin tereddütleri var ama kararlı olmaları gerekiyor ve aynı zamanda bu alanı ve insanı sevmeleri gerekiyor" diye konuştu.

MESLEK YÜKSEKOKULUNDA 12 BÖLÜM VAR

Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Merve Alökten de "Geçen seneyle karşılaştırdığımız zaman bu sene tercih yapacak olan öğrenci sayında artış var. Bu artıştan dolayı bütün üniversitelerde olduğu gibi bizimde üniversitemizde yoğun geçiyor, çok kalabalık ve öğrencilerin talebi yoğun. Üniversitemizde, meslek yüksekokulları içerisinde 12 adet bölümümüz var. Bu 12 bölümün 10 tanesi sağlık tabanlı diğer 2 tanesi ise mühendislik tabanına yakın. Üniversitemizin kendi hastanesi olduğundan dolayı sağlık bölümüne daha yönelik hamleleri var. Programlarımızı açarken çoğu zaman iş istihdamının yüksek olduğu, sektörün daha çok aran bölümlerinin tercih ettiğimiz için bu tarz bir içeriğimiz var" ifadelerini kullandı.

ARA ELEMAN İHTİYACI ÇOK

Alökten, "Çok uzun bir eğitim süreci oluyor öğrenciler için ama bizim Türkiye şartlarında ara elemana çok fazla ihtiyacımız oluyor. Bu ara elemanları yetiştiren alanlarda meslek yüksekokulları, özellikle sağlık alanında çok fazla açığa maruz kalınıyor. Bu yüzden sağlık sektörünün yoğunlukla istihdama tercih ettiği alanlarda daha çok yoğunlaşıyoruz. Meslek yüksekokullarının en büyük avantajı da bu, öğrencileriminiz büyük bir kısmı yerleşeme konusunda sıkıntı yaşamıyor. Atlas Üniversitesi olarak bu yaz ilk mezunlarımızı verdik, öğrencilerimizin bir kısmını kendi hastanemizde diğer bir kısmını da diğer sağlık alanlarında istihdam edildiğini görüyoruz" dedi.