Atlas Yardım Derneği ölen kadın işçileri andı - Son Dakika
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Atlas Yardım Derneği ölen kadın işçileri andı

08.03.2022 14:22
Atlas Yardım Derneği ölen kadın işçileri andı

Atlas Yardım Derneğinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde, vefat eden kadın işçiler anıldı.

Atlas Yardım Derneğinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde, vefat eden kadın işçiler anıldı.

Ataşehir'de dernek merkezi önündeki etkinlikte toplam 129 kadın bir araya geldi.

Atlas Yardım Derneği Başkanı Ferda Altıntaş, burada yaptığı açıklamada, 1857 yılında, ABD'de insani koşullarda çalışmak için eylem yaptıkları sırada çıkan yangında yaşamını yitiren kadın işçileri ve tüm dünya emekçi kadınlarını anmak için toplandıklarını söyledi.

Altıntaş, bu yangında 129 kadının can verdiğini dile getirerek, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü ondan sonra kutlanmaya başlandı. Biz bu kadın işçilerimiz ve tüm emekçi kadınlarımız önünde saygıyla eğiliyoruz. Atamızın bir sözü var: 'Bu dünyada olan her şey bir kadının eseridir.' Tüm kadınlarımız için bu saygı duruşunu yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu, 129 kadın ayakkabısının içine tek tek gül bırakılarak ölen kadın işçiler anıldı.

Atlas Yardım Derneği ölen kadın işçileri andı
Atlas Yardım Derneği ölen kadın işçileri andı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Atlas Yardım Derneği ölen kadın işçileri andı - Son Dakika


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