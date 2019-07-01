Atlasglobal, 8. Kabin Emniyet Grubu Çalıştayı'na ev sahipliği yaptı

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Ünlü doktora soruşturma: 12 kızı denek olarak kullandı!

Şifalı olduğuna inanılan sudan almak için kilometrelerce yol geliyorlar

Türkiye ve Libya arasındaki gerilim tırmanıyor! Peki kim kimi destekliyor?