Atlasglobal, filosuna Airbus A330 kattı
52 dakika önce
Atlasglobal Havayolları, filosuna kattığı büyük gövdeli Airbus A330 uçağıyla yolcularına sağladığı hizmet kalitesini ve turizm sektörüne yaptığı katkıyı artırmayı hedefliyor.
Atlasglobal Havayolları, filosuna kattığı büyük gövdeli Airbus A330 uçağıyla yolcularına sağladığı hizmet kalitesini ve turizm sektörüne yaptığı katkıyı artırmayı hedefliyor. Yeni uçak, ilk etapta Bağdat
, Erbil
, Tel Aviv
, Beyrut
ve Kuveyt
gibi destinasyonlarında kullanılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:20
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