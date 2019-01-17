Son Dakika Haberleri: Atlasglobal, filosuna Airbus A330 kattı

Atlasglobal, filosuna Airbus A330 kattı

52 dakika önce

Atlasglobal Havayolları, filosuna kattığı büyük gövdeli Airbus A330 uçağıyla yolcularına sağladığı hizmet kalitesini ve turizm sektörüne yaptığı katkıyı artırmayı hedefliyor.

Atlasglobal, filosuna Airbus A330 kattı, System.String[]
Atlasglobal Havayolları, filosuna kattığı büyük gövdeli Airbus A330 uçağıyla yolcularına sağladığı hizmet kalitesini ve turizm sektörüne yaptığı katkıyı artırmayı hedefliyor. Yeni uçak, ilk etapta Bağdat, Erbil, Tel Aviv, Beyrut ve Kuveyt gibi destinasyonlarında kullanılacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:20 

Ekonomi
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