Atlasglobal Havayolları iflas başvurusunda bulundu - Son Dakika

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Atlasglobal Havayolları iflas başvurusunda bulundu
6 saat önce
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Atlasglobal Havayolları'nın operasyonlarını sürdürememesi nedeniyle iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:16 Kaynak: İHA
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Atlasglobal Havayolları'nın operasyonlarını sürdürememesi nedeniyle iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Atlasglobal Havayolları'nın iflas başvurusunda bulunduğunu duyurdu. Konuya ilişkin SHGM'nin resmi sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan paylaşımda "Atlasjet havayolları, operasyonlarını sürdüremediğinden iflas başvurusunda bulunmuş olup uçuşları durdurulmuştur" açıklamasına yer verildi. - İSTANBUL
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