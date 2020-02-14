Atlasglobal Havayolları iflas başvurusunda bulundu - Son Dakika
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Atlasglobal Havayolları iflas başvurusunda bulundu

6 saat önce

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Atlasglobal Havayolları'nın operasyonlarını sürdürememesi nedeniyle iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

Atlasglobal Havayolları iflas başvurusunda bulundu, System.String[]

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Atlasglobal Havayolları'nın operasyonlarını sürdürememesi nedeniyle iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı.


Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Atlasglobal Havayolları'nın iflas başvurusunda bulunduğunu duyurdu. Konuya ilişkin SHGM'nin resmi sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan paylaşımda "Atlasjet havayolları, operasyonlarını sürdüremediğinden iflas başvurusunda bulunmuş olup uçuşları durdurulmuştur" açıklamasına yer verildi. - İSTANBUL

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:16 Kaynak: İHA
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