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'AtlasGlobal havayolu şirketi iflas etti' iddiası
13 dakika önce
Türkiye'nin önemli havayolu şirketlerinden biri olan ancak maliyet artışları ve ekonomik dalgalanma nedeniyle ekonomik zorluklar çeken AtlasGlobal firmasının iflas ettiği iddia edildi.
Türkiye'nin önemli havayolu şirketlerinden biri olan ancak maliyet artışları nedeniyle ekonomik zorluklar çeken AtlasGlobal firmasının iflas ettiği iddia edildi.
AirPort Haber sitesinde yer alan iddiaya göre personel ile toplantı yapıldı ve 14 Şubat'tan itibaren işe gelmemeleri tebliğ edildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:15
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