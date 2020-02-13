'AtlasGlobal havayolu şirketi iflas etti' iddiası - Son Dakika
Son Dakika Dünya 'AtlasGlobal havayolu şirketi iflas etti' iddiası - Son Dakika Dünya

'AtlasGlobal havayolu şirketi iflas etti' iddiası

13 dakika önce

Türkiye'nin önemli havayolu şirketlerinden biri olan ancak maliyet artışları ve ekonomik dalgalanma nedeniyle ekonomik zorluklar çeken AtlasGlobal firmasının iflas ettiği iddia edildi.

'AtlasGlobal havayolu şirketi iflas etti' iddiası, System.String[]

Türkiye'nin önemli havayolu şirketlerinden biri olan ancak maliyet artışları nedeniyle ekonomik zorluklar çeken AtlasGlobal firmasının iflas ettiği iddia edildi.


AirPort Haber sitesinde yer alan iddiaya göre personel ile toplantı yapıldı ve 14 Şubat'tan itibaren işe gelmemeleri tebliğ edildi.

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Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:15 
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