Atlasglobal'in eski çalışanları iflas davasına müdahillik talebinde bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Atlasglobal'in eski çalışanları iflas davasına müdahillik talebinde bulundu - Son Dakika

Atlasglobal'in eski çalışanları iflas davasına müdahillik talebinde bulundu

14 dakika önce

İflas eden Atlasglobal şirketinin eski çalışanları, alacaklarının ödenmediği iddiasıyla Bakırköy Adliyesine gelerek 3. Ticaret Asliye Mahkemesi'ne müdahillik talebinde bulundu.

Atlasglobal'in eski çalışanları iflas davasına müdahillik talebinde bulundu, System.String[]

İflas eden Atlasglobal şirketinin eski çalışanları, alacaklarının ödenmediği iddiasıyla Bakırköy Adliyesine gelerek 3. Ticaret Asliye Mahkemesi'ne müdahillik talebinde bulundu. Adliye önünde basın açıklaması yapan kaptan pilot Birol Balaban ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle mağdur olduklarını söyleyerek davanın takipçisi olacaklarını ifade etti.


Havayolu firması Atlasglobal geçen yılın Kasım ayında mali krize girerek uçuşlarını durdurma kararı almıştı. İflas davası görülecek havayolu firmasının pilot, hostes ve kabin memuru olarak görev yapan eski çalışanları Bakırköy Adliyesi'ne gelerek davaya müdahillik talebinde bulundu.


Maaşlarını ve tazminatlarını alamadıklarını iddia eden çalışanlar, "Bu nedenle mahkemeniz dosyasına müdahale etme zarureti hasıl olmuştur. İflas dosyasına müdahale talebimizin kabulüne karar verilmesini talep ederim" açıklamasıyla dilekçe sunmak için mahkemeye başvurdular.


"Alın terimizin karşılığını almak için davaya müdahil olmak istedik"


Firmanın eski kaptan pilotlarından Birol Balaban Bakırköy Adliyesi önünde yaptığı basın açıklamasında "Ücretlerimizin ödenmemesi nedeniyle mağdur olduk. Bizim ricamız ise hak edişlerimizi almaktı ama süreç içerisinde bu insanlar ücret almadan uçtular. Netice olarak bir markayı kaybetmiş olduk. Alacaklarımız var, işveren sürekli bunları vereceğini ifade etti. Dün ödeme yapmasını bekliyorduk ancak bu söz de yerine gelmedi. Biz de alın terimizin karşılığını almak için davaya müdahil olmak istedik. Bu sebep ile dilekçe vermeye geldik ancak korona virüs tedbirleri nedeniyle bir kısmımız dilekçe veremedi. Ancak bu haklı davamızın takipçisi olmaya karar verdik" şeklinde konuştu.


"Umarım işveren verdiği sözleri artık tutar"


Neredeyse tüm Atlasglobal çalışanlarının davaya müdahil olduğunu söyleyen Balaban, "Ancak büyük çoğunluğunu pilotlar ve kabin ekibi kapsıyor. Bu uzun bir süreç ancak biz bu süreci takip etmek istiyoruz. Umarım işveren de verdiği sözleri artık tutar" dedi.


Öte yandan eski çalışanlar Atlaszedeler Adalet Platformu'nu oluşturduklarını da aktardı. - İSTANBUL

Bakırköy, Balaban, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:15 Kaynak: İHA
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