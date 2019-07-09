Son Dakika Haberleri: Atlasglobal, İstanbul'dan Tiflis'e direkt uçuşlarını başlatıyor
Son Dakika Güncel Haber

Atlasglobal, İstanbul'dan Tiflis'e direkt uçuşlarını başlatıyor

1 saat önce

Yolcularına alternatifli uçuş imkanları sunmaya devam eden Atlasglobal Hava Yolları, İstanbul'dan Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e direkt seferler başlatıyor.

Atlasglobal, İstanbul'dan Tiflis'e direkt uçuşlarını başlatıyor, System.String[]
Gürcistan, İstanbul, Moskova, Güncel
Yolcularına alternatifli uçuş imkanları sunmaya devam eden Atlasglobal Hava Yolları, İstanbul'dan Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e direkt seferler başlatıyor. İstanbul-Tiflis arası seferlerin 16 Temmuz 2019 tarihinde başlayacak olup, haftanın dört günü karşılıklı olarak gerçekleştirileceği ve biletlerin satışa açıldığı açıklandı. Atlasglobal Hava Yolları, başlattığı direkt uçuşla, özellikle Moskova ve Tiflis arasında seyahat etmesi gereken iş insanlarına, tatilcilere ve öğrencilere İstanbul aktarmalı olarak haftanın dört günü seyahat edebilme imkanı sunuyor. Rusya - Gürcistan arasında seyahat etmek isteyen yolculardan gelen yoğun talebe cevap vermek adına gerekli sivil havacılık izinlerini alarak İstanbul'dan Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e direkt seferler gerçekleştirmeye başlayan hava yolu şirketi, uçuşlarını haftanın dört günü olarak gerçekleştirecek. Türkiye'nin tek 4 Skytrax yıldızlı hava yolu şirketi olan Atlasglobal Hava Yolları'nın Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nevzat Arşan, başlattıkları yeni seferlerle ilgili bir açıklama gerçekleştirdi. Moskova ve Tiflis arasında seyahat etmesi gereken çok sayıda yolcu olduğunu belirten Arşan, hızlı bir aksiyon alarak başlattıkları seferlerle, İstanbul aktarmalı olarak Moskova ve Tiflis arasında kolayca seyahat edilebileceğini ve yolculardan gelen yoğun talebi karşılayabildikleri için mutlu olduklarını söyledi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da termometreler 40 dereceyi gösterdi! Dijital Merkez Bankası Parası uygulamaya konulacak Emre Mor, Galatasaray için İstanbul'a geldi İmamoğlu'ndan canlı yayında iddia: Biz geldikten sonra belediyedeki araçların markası değiştirilmiş

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 18:46:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atlasglobal, İstanbul'dan Tiflis'e direkt uçuşlarını başlatıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]