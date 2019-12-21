Atlasglobal tarifeli uçuşlarına yeniden başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Atlasglobal tarifeli uçuşlarına yeniden başladı - Son Dakika

Atlasglobal tarifeli uçuşlarına yeniden başladı

6 saat önce

Uçuşlarını geçici olarak durduran Atlasglobal Havayolları, tarifeli uçuşlarına yeniden başladı.

Uçuşlarını geçici olarak durduran Atlasglobal Havayolları, tarifeli uçuşlarına yeniden başladı. 26 gün aradan sonra Atlasglobal Havayolları'nın ilk seferi İstanbul Havalimanı'ndan Londra'ya gerçekleşti.

Atlasglobal Havayolları, 26 Kasım'da yaptığı açıklamada yeniden yapılanma süreci nedeniyle uçuşlarını 21 Aralık'a kadar geçici olarak durdurduğunu açıklamıştı. Bu süreçte çalışanlar izne çıkarılırken, uçuşu gerçekleştirilemeyen yolculardan satın aldıkları biletleriyle ilgili iade ve değişiklik taleplerine yönelik işlemlerin yapılacağı duyurulmuştu.

ATLASGLOBAL HAVAYOLLARI: YENİDEN GÖKLERDEYİZ

Havayolu şirketi, 26 gün aradan sonra tarifeli seferlerine yeniden başladı. Atlasglobal Havayolları'nın bugün ilk uçuşunu, KK2001 seferiyle İstanbul Havalimanı'ndan Londra'ya gerçekleştirdi. Londra'nın dışında Atlasglobal'in bugün dış hatlarda Amsterdam, Tel-Aviv, Bağdat, Tahran ile iç hatlarda Antalya'ya olmak üzere karşılıklı 12 seferi var. Öte yandan uçuşların başlamasına ilişkin Atlasglobal Havayolları'nın twitter hesabından da "Yeniden göklerdeyiz" paylaşımı yapıldı.

"ÜLKEYE HAYIRLI OLSUN"

Atlasglobal'in yeniden uçuşlara başlaması yolcularını memnun etti. 11.15'teki ilk sefer ile Londra'ya giden yolculardan Dilaver Sağlam basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Daha önce Atlasglobal ile uçtuk. Ama bir talihsizlik oldu. Ben biletimi 21'ine almıştım. Tesadüf ilk uçak da bizimkiymiş. Bileti düne alsak uçamayacaktık. Kısmet, bugüne aldık. Ülkeye hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Emel Ulu ise "Atlasglobal güvenle kullandığımız bir havayolu. Kalbi olarak diliyorum ki yakın zamanda toparlanırlar ve yolcularını güzel bir şekilde seyahatlerine devam ettirirler. Yurt dışında kızım var. Onun yanına gidiyorum. Şansım yardım etti ve bugün uçabiliyorum" diye konuştu.

Atlasglobal tarifeli uçuşlarına yeniden başladı

İstanbul, Aralık, Londra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sosyal medyada gündem oldu! Yerli otomobilin görüntüsü böyle mi olacak?
Ünlü türkücü Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan hayatını kaybetti Hakkari'de EYP patlaması sonucu yaralanan uzman onbaşı, şehit oldu Son dakika: Ümraniye'de polisle çatışan kişi yaralı yakalandı

Son Dakika Haberleri
19:20 TAKSİM MEYDANI'NDA YENİ YIL HAZIRLIKLARI - Son Dakika
19:19 CHP kongresinde kavga çıktı - Son Dakika
19:16 Çevre bakanı kurum kirazlıtepe konutlarında inceleme yaptı - Son Dakika
19:16 Otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı - Son Dakika
19:14 Sinan Aygün'ün Mansur Yavaş'la ilgili iddialarını araştırmak üzere müfettiş görevlendirildi - Son Dakika
17:00 CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı'nda yumruklu kavga - Son Dakika
17:00 Barışmak için buluştuğu akrabalarına kurşun yağdırdı: 2 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 19:21:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Atlasglobal tarifeli uçuşlarına yeniden başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]