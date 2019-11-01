Atlet Bekir Zengin, şehit ve gaziler için Ankara-Bakü arasında koşmak istiyor

Mersin Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğünün lisanslı atletlerinden Bekir Zengin, şehit ve gaziler için Azerbaycan ile Türkiye arasında yaklaşık 3 bin 800 kilometrelik bir koşu yapmayı amaçlıyor.

Bu doğrultuda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 1 Mayıs 2020'de Türk bayrağı alarak Azerbaycan'a ulaştırmayı hedefleyen Bekir Zengin, aynı şekilde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den alacağı ülke bayrağını da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne getirmek istiyor.

Yetkili makamlardan, 160 gün sürmesini planladığı bu koşu için güzergahta gerekli önlemlerin alınmasını isteyen Bekir Zengin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye'miz, şehitlerimiz ve gazilerimiz için birlik ve beraberliğimizi temsil eden Türk bayrağımızı, kardeş bildiğimiz dostumuz Azerbaycan'a 15 Temmuz 2020'de ulaştırmak istiyorum." diye konuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den alacağı bu ülke bayrağını da Türkiye'ye getirmek istediğini anlatan Bekir Zengin, "Azerbaycan'da 5 gün dinlendikten sonra yola çıkacağım. Bin 900 kilometrelik yolu aşarak Azerbaycan bayrağını da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne teslim etmeyi amaçlıyorum. Bu konuda yetkili makamlardan destek bekliyorum." ifadelerini kullandı.