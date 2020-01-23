Atlet Kader Serikli iki altın madalya kazandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Atlet Kader Serikli iki altın madalya kazandı - Son Dakika Spor

Atlet Kader Serikli iki altın madalya kazandı

6 saat önce

İstanbul'da düzenlenen Turkcell 16 Yaş Altı Türkiye Salon Şampiyonasında Kader Serikli 800 ve 1500 metre yarışında birinci oldu.

Atlet Kader Serikli iki altın madalya kazandı, System.String[]

İstanbul'da düzenlenen Turkcell 16 Yaş Altı Türkiye Salon Şampiyonasında Kader Serikli 800 ve 1500 metre yarışında birinci oldu.

Ataköy Atletizim Spor Salonunda yapılan ve 950 atletin yarıştığı şampiyonaya katılan Kozluk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Serikli, 800 ve 1500 metre yarışlarında birinciliği elde etme başarısı gösterdi.

Kader Serikli ile anterönürü 75. Yıl Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Sibel Doğan, Kozluk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce ödüllendirildi.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, İstanbul, Türkiye, Kozluk, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:16 Kaynak: AA
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