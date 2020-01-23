Atlet Kader Serikli iki altın madalya kazandı

İstanbul'da düzenlenen Turkcell 16 Yaş Altı Türkiye Salon Şampiyonasında Kader Serikli 800 ve 1500 metre yarışında birinci oldu.

Ataköy Atletizim Spor Salonunda yapılan ve 950 atletin yarıştığı şampiyonaya katılan Kozluk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Serikli, 800 ve 1500 metre yarışlarında birinciliği elde etme başarısı gösterdi.

Kader Serikli ile anterönürü 75. Yıl Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Sibel Doğan, Kozluk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce ödüllendirildi.