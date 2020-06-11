Atletico'dan Real Madrid'e yardım eli - Son Dakika

Atletico'dan Real Madrid'e yardım eli

La Liga'nın iki dev ekibinden Atletico Madrid, ezeli rakibi Real'e yardım elini uzattı.

Atletico'dan Real Madrid'e yardım eli, System.String[]

La Liga'nın iki dev ekibinden Atletico Madrid, ezeli rakibi Real'e yardım elini uzattı... Ligde kalan maçların seyircisiz oynanmasına karar verilmesinin ardından Real Madrid Kulübü, stadı Santiago Bernabeu'nun yenileme çalışmalarına hız vermiş, karşılaşmaları da 'nasıl olsa seyircisiz' diyerek genellikle antrenman yaptığı 6 bir kişilik Alfredo Di Stefano Stadı'nda oynamayı planladığını duyurmuştu. Ancak İspanya Hükümeti'nin maçlara kısıtlı sayıda seyirci alınabileceğini açıklamasının ardından işler değişti... Real Madrid maçlarını Alfredo Di Stefano'da oynarsa tribünlere sadece 1800 kişi alabilecek. Bu rakam Barcelona içinse Camp Nou'da 30 bin kişi. Atletico Madrid Kulübü bu noktada ezeli rakibine yardımcı olmaya hazır. Kulüp Başkanı Enrique Cerezo, kendisine yöneltilen bir soru üzerine "Real Madrid'e yardım etmeye, onları Wanda Metropolitano'da misafir etmeye hazırız" dedi. Geçmişt benzer bir jesti Real Madrid yapmıştı... 1996- 97 sezonunda Atletico'nun o dönemki stadı Vicente Caldedon'un zemini müsait olmadığı için Real Madrid bir maçlığına sahasını kırmızı beyazlılara açmıştı.


MOTO GP'DE İPTAL ÜSTÜNE İPTAL


Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu olan MotoGP'de, Katar, Almanya, Hollanda, Finlandiya, Büyük Britanya ve Avustralya'dan sonra İtalya'nın ev sahipliği yapacağı etap da koronavirüs kurbanı oldu. Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, 29-31 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan fakat ertelenen yarışın iptal edildiği duyuruldu. Şampiyonanın Tayland, ABD, Arjantin, İspanya (2) ve Fransa ayakları ise ertelendi.



HOŞ GELDİN FUTBOL


İspanya'da futbol dün oynanan Rayo VallecanoAlbecete maçıyla başlarken, bugün de La Liga'da SevillaReal Betis derbisi oynanacak. Futbol delisi bu ülkede ilk iki ligde heyecanın başlaması büyük sevinç yarattı. Madrid'in ünlü caddelerinden Preciados'ta, ülkenin ilk iki liginde yer alan profesyonel kulüplerin formaları asıldı.


ARSENAL'DA IRKÇI MUAMELE GÖRDÜM


George Floyd'un bir polis tarafından öldürülmesinin ardından dünyada ırkçılığa yönelik tepkiler artarak devam ederken, milli futbolcumuz Colin Kazım Richards da bir dönem bu konuda mağduriyet yaşadığını belirtti. Futbol hayatını Meksika'nın Pachuca ekibinde sürdüren 33 yaşındaki futbolcu "EURO 2008'den döndükten bir gün sonra Londra'da kelepçelendim ve yüz üstü yere yatırıldım. Ne için? Güzel bir araba sürdüğüm ve tanımlamalara uyduğum için. Bu olay ben tek bir kelime dahi etmeden oldu. Elbette suçlanmadım ya da tutuklanmadım çünkü yanlış hiçbir şey yapmamıştım" dedi. Arsenal altyapısında oynadığı dönemde takım arkadaşlarından ırkçı muameleler gördüğünü kaydeden Colin Kazım, "Arsenal'de küçük bir çocukken saç örgülerim yüzünden sözlü tacize uğradım. Ben tepki verince uzaklaştırıldım. Hayallerimin kulübünü bırakmak zorunda kaldım çünkü beni korumayı reddettiler" ifadelerini kullandı.


DUVARIN ARKASINDA DERBİ


Çekya'da derbi maçta Sparta Prag, Bohemians Prag'ı 1-0 mağlup ederken mücadele pandemi önlemleri nedeniyle seyircisiz oynandı. Ancak bu yasak bazı Bohemians taraftarlarını durdurmadı. Kimi duvara dayadıkları merdivende kimiyse kiraladıkları vinçte derbiyi takip etti.


OSAKA'YA JAPON ŞOKU


İki grand slam şampiyonluğu bulunan Japon tenisçi Naomi Osaka, George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine verdiği tepkiler nedeniyle ırkçı içerikli mesajlar aldığını söyledi. Annesi Japon, babası Haitili olan 22 yaşındaki tenisçiye gelen ırkçı mesajların çoğu ise ana ocağı Japonya'dan.


YUNAN BAŞKANIN EVİNE SALDIRI


Yunan ekibi Panathinaikos'u başkanı Dimitris Giannakopoulos, basketbol şubesini 25 milyon dolara satılığa çıkardığını açıklamasının ardından taraftarlarla büyük gerilim yaşıyor. 100 kişilik bir taraftar grubu, başkanın Atina'daki evine saldırıda bulundu. Saldırının nedeninin, Giannakopoulos'un gündüz saatlerinde taraftar lokaline saldırması gösterildi. Giannakopoulos ailesi 1987 yılından bu yana Panathianikos Kulübü'nün amatör şubelerine finansal destekte bulunuyor.

Atletico Madrid, Real Madrid, La Liga, Madrid, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 07:54 

Son Dakika Spor Atletico'dan Real Madrid'e yardım eli - Son Dakika Spor
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