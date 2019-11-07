Atletico Madrid, Almanya'da 2 golle yıkıldı
6 saat önce
Mücadelenin 41. dakikasında Thomas'ın kendi kalesine attığı golle öne geçen Bayer Leverkusen, devreye 1-0 önde tamamladı.
Mücadelenin 41. dakikasında Thomas'ın kendi kalesine attığı golle öne geçen Bayer Leverkusen, devreye 1-0 önde tamamladı.
Bayer Leverkusen, 55. dakikada Kevin Volland'ın golüyle farkı 2'ye çıkarırken, Atletico'da Morata'nın 90. dakikada kaydettiği gol maçın skorunu ilan etti.
Bu sonuçla Bayer Leverkusen puanını 3'ey yükseltirken, Atletico Madrid ise 7 puanda kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:45
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