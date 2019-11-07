Son Dakika Haberleri: Atletico Madrid, Almanya'da 2 golle yıkıldı
Son Dakika Spor Atletico Madrid, Almanya'da 2 golle yıkıldı

Atletico Madrid, Almanya'da 2 golle yıkıldı

6 saat önce

Mücadelenin 41. dakikasında Thomas'ın kendi kalesine attığı golle öne geçen Bayer Leverkusen, devreye 1-0 önde tamamladı.

Atletico Madrid, Almanya'da 2 golle yıkıldı, System.String[]

Mücadelenin 41. dakikasında Thomas'ın kendi kalesine attığı golle öne geçen Bayer Leverkusen, devreye 1-0 önde tamamladı.


Bayer Leverkusen, 55. dakikada Kevin Volland'ın golüyle farkı 2'ye çıkarırken, Atletico'da Morata'nın 90. dakikada kaydettiği gol maçın skorunu ilan etti.


Bu sonuçla Bayer Leverkusen puanını 3'ey yükseltirken, Atletico Madrid ise 7 puanda kaldı.

Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:45 
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