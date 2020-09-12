Atletico Madrid'de Kovid-19 testi pozitif çıkan Diego Simeone ev karantinasında - Son Dakika

Atletico Madrid'de Kovid-19 testi pozitif çıkan Diego Simeone ev karantinasında

İspanya'nın Atletico Madrid Kulübü, teknik direktörü Diego Simeone'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasından dolayı evinde karantinada olduğunu açıkladı.

Atletico Madrid'de Kovid-19 testi pozitif çıkan Diego Simeone ev karantinasında, System.String[]

İspanya'nın Atletico Madrid Kulübü, teknik direktörü Diego Simeone'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasından dolayı evinde karantinada olduğunu açıkladı.

İspanyol kulüpten yapılan açıklamada, tüm futbolculara ve teknik heyete dün yapılan Kovid-19 PCR testinde Simeone'nun sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Arjantinli teknik adamın vücudunda salgınla ilgili hiçbir belirti görülmese de prosedür gereği evinde karantinada olduğu kaydedildi.

Atletico Madrid'de perşembe günü yapılan Kovid-19 testinde de isim verilmeden bir kişide pozitif sonuç çıktığı bilgisi paylaşıldı.

La Liga'da 2020-2021 sezonu bu hafta sonu başlarken, ağustos ayındaki Şampiyonlar Ligi turnuvasına katılan Real Madrid ve Barcelona gibi Atletico Madrid'in de ilk hafta maçları ertelenmişti.

Atletico Madrid, Diego Simeone, PCR Testi, İspanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 23:19 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Atletico Madrid'de Kovid-19 testi pozitif çıkan Diego Simeone ev karantinasında - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

ABD, Doğu Akdeniz gerginliğinde safını belli etti: Türkiye'nin bölgedeki eylemleri bizi derinden endişelendiriyor Elazığ milletvekilinden depremzedelerin "Sahipsiz kaldık" eleştirilerine tepki çeken yanıt: İhanet virüsü var bunların kanında Miss Turkey 2019 güzeli Simay Rasimoğlu, sütyensiz kıyafetiyle objektiflere takıldı Belediye başkanının kullandığı otomobil iş makinesine çarparak hurdaya döndü: 7 yaralı Fransa'da son 24 saatte 10 bin 561 yeni vaka tespit edildi Bakan Koca, korona olduğu halde hastaneye alınmadığını söyleyen gençle ilgili paylaşım yaptı: Kovid-19 bulgusuna rastlanmadı Yunanistan, Doğu Akdeniz gerginliğinde kendisine destek olan Fransa'dan 18 adet savaş uçağı alıyor Galatasaray karşısında ilk yarıda kalesinde 3 gol gören Günay Güvenç, gözyaşlarını tutamadı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kendisine "Dede" diyen çocuğun gülümseten diyaloğu Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, yakınları doktorlara saldırdı: 4 polis yaralandı Fatih Karagümrük, evinde Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti Eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen, bir televizyon kanalında gezi programı sunacak Otomobil ile pikap araç mezarlık önünde çarpıştı: Aynı aileden 2 kişi öldü, 4 yaralı var Mahalleyi saran kötü koku "Evde ceset var" paniğine neden oldu! Gerçek çok başka çıktı Transfer yasağı gelen Kayserispor, 8 futbolcuya lisans çıkaramadı
Yeni sezon öncesi Rus güzel Lopyreva, Galatasaray'a destek verdi: Kalbim seninle Yeni sezon öncesi Rus güzel Lopyreva, Galatasaray'a destek verdi: Kalbim seninle         
17:15
Bir dönüm araziden 40 bin lira kazandırıyor! Ana vatanı Kuzey Amerika olan aronya meyvesini Trabzon'da yetiştirdi Bir dönüm araziden 40 bin lira kazandırıyor! Ana vatanı Kuzey Amerika olan aronya meyvesini Trabzon'da yetiştirdi         
17:08
Ünlü meteoroloji uzmanı Ankara'yı vuran kum fırtınasının nedenlerini madde madde sıraladı Ünlü meteoroloji uzmanı Ankara'yı vuran kum fırtınasının nedenlerini madde madde sıraladı         
17:03
Kum fırtınasının vurduğu Polatlı'nın Belediye Başkanı olayın vahametini anlattı: 50 yıldır böylesini görmedim Kum fırtınasının vurduğu Polatlı'nın Belediye Başkanı olayın vahametini anlattı: 50 yıldır böylesini görmedim         
16:38
Otomobilin altında metrelerce sürüklenen 20 yaşındaki Gülşah'ın 2 ay önce evlendiği ortaya çıktı Otomobilin altında metrelerce sürüklenen 20 yaşındaki Gülşah'ın 2 ay önce evlendiği ortaya çıktı         
16:12
Basın açıklaması sırasında iniş yapan helikopter Tansu Çiller'e zor anlar yaşattı Basın açıklaması sırasında iniş yapan helikopter Tansu Çiller'e zor anlar yaşattı         
15:16
Doğu Akdeniz'de kriz çıkaran Yunanistan'a İngilizlerden kötü haber: Uluslararası Adalet Divanı desteklemez Doğu Akdeniz'de kriz çıkaran Yunanistan'a İngilizlerden kötü haber: Uluslararası Adalet Divanı desteklemez         
14:25
Ünlü isimler, tedbir kapsamında konserlerin iptal olmasına sert çıkıştı Ünlü isimler, tedbir kapsamında konserlerin iptal olmasına sert çıkıştı         
14:23
Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, görevinden istifa etti Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, görevinden istifa etti         
14:17
Bilim insanları korkutan koronavirüs araştırmasını paylaştı: Virüs beyin hücrelerini öldürüyor Bilim insanları korkutan koronavirüs araştırmasını paylaştı: Virüs beyin hücrelerini öldürüyor         
14:16
Trabzonspor, 3 gündür kayıp olan Sörloth'a disiplin cezası verecek Trabzonspor, 3 gündür kayıp olan Sörloth'a disiplin cezası verecek         
14:03
Koronavirüslü olmasına rağmen dükkanını açan esnaf savunmasıyla da pes dedirtti Koronavirüslü olmasına rağmen dükkanını açan esnaf savunmasıyla da pes dedirtti         
13:48
İki aile arasında nişan atma meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi hastanelik oldu İki aile arasında nişan atma meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi hastanelik oldu         
13:44
Evinin penceresinden tüfekle ateş açan şahıs, husumetlisinin eşini öldürdü Evinin penceresinden tüfekle ateş açan şahıs, husumetlisinin eşini öldürdü         
12:02
Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger'in öpüşme sahnesi Atiye'nin 2. sezonuna damga vurdu Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger'in öpüşme sahnesi Atiye'nin 2. sezonuna damga vurdu         
11:57
Çocuk sesine sinirlenip, balkonuna Çocuk sesine sinirlenip, balkonuna "Anaokulunu istemiyoruz" pankartı astı         
11:50
İran'da milli güreşçinin idamını Trump bile durduramadı! Bu sabah astılar İran'da milli güreşçinin idamını Trump bile durduramadı! Bu sabah astılar         
11:47
ABD'de doğuran yılan şaşkınlık yarattı! En az 15 yıldır çiftleşmeyordu ABD'de doğuran yılan şaşkınlık yarattı! En az 15 yıldır çiftleşmeyordu         
11:46
Arazi anlaşmazlığı yüzünden dayak yiyen şahıs, pompalı tüfekle geri dönüp 3 kişiyi vurdu Arazi anlaşmazlığı yüzünden dayak yiyen şahıs, pompalı tüfekle geri dönüp 3 kişiyi vurdu         
11:46
Hayatını kaybeden oyuncu Halil Kumova'nın Covid-19 testi pozitif çıktı Hayatını kaybeden oyuncu Halil Kumova'nın Covid-19 testi pozitif çıktı         
11:18
Genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Kırmızı Oda'daki performansıyla izleyicilerden tam not aldı Genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Kırmızı Oda'daki performansıyla izleyicilerden tam not aldı         
10:13
Son Dakika! Koca, koronavirüs mücadelesinde dikkat çeken verileri paylaştı: İstanbul'da ağır hasta sayısı %42 arttı Son Dakika! Koca, koronavirüs mücadelesinde dikkat çeken verileri paylaştı: İstanbul'da ağır hasta sayısı %42 arttı         
10:03
Bu binayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Fotoğraf çekilen sosyal medyadan paylaşıyor Bu binayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor! Fotoğraf çekilen sosyal medyadan paylaşıyor         
09:29
Markette alışveriş yapan kadın böyle taciz edildi! O anlar güvenlik kamerasında Markette alışveriş yapan kadın böyle taciz edildi! O anlar güvenlik kamerasında         
09:28
Selen Sevigen, öfkesini kontrol edemeyen eski eşi Gökhan Özen'den şikayetçi oldu Selen Sevigen, öfkesini kontrol edemeyen eski eşi Gökhan Özen'den şikayetçi oldu         
08:50
Alkolü fazla kaçırınca tanımadığı yaşlı adamı öldüresiye dövdü! Dehşet anları kamerada Alkolü fazla kaçırınca tanımadığı yaşlı adamı öldüresiye dövdü! Dehşet anları kamerada         
08:42
Belediye başkanının tecavüzüne uğradığını öne süren kadın suskunluğunu bozdu: 5 yıl boyunca tedavi gördüm Belediye başkanının tecavüzüne uğradığını öne süren kadın suskunluğunu bozdu: 5 yıl boyunca tedavi gördüm         
08:34
Demet Akalın'ın 6 yaşındaki kızının üzerine cam düştü Demet Akalın'ın 6 yaşındaki kızının üzerine cam düştü         
07:37
Trabzonspor'da Alexander Sörloth'a 3 gündür kimse ulaşamıyor Trabzonspor'da Alexander Sörloth'a 3 gündür kimse ulaşamıyor         
00:22
ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan'dan gündemi sarsacak itiraf: Koronavirüs insan yapımı, raporum hazır ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan'dan gündemi sarsacak itiraf: Koronavirüs insan yapımı, raporum hazır         
23:53
İtalya Başbakanı Conte, Doğu Akdeniz gerginliğinde safını belli etti: Yunanistan ve Rum Kesimi ile dayanışma içindeyiz İtalya Başbakanı Conte, Doğu Akdeniz gerginliğinde safını belli etti: Yunanistan ve Rum Kesimi ile dayanışma içindeyiz         
23:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2020 05:22:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Atletico Madrid'de Kovid-19 testi pozitif çıkan Diego Simeone ev karantinasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei