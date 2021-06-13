Atletico Madrid, Hakan Çalhanoğlu transferi için harekete geçmeye hazırlanıyor

İspanya La Liga'da şampiyonluğa ulaşan Atletico Madrid, Hakan Çalhanoğlu için harekete geçmeye hazırlanıyor.
İtalyan basınının haberine göre; Atletico Madrid, Rodrigo de Paul transferi olumsuz sonuçlanırsa Milan ile sözleşmesi biten ve kulübüyle görüşmelerine devam eden milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'na imza attırmak isteyecek. Bu sezon Milan ile 43 resmi maça çıkan Çalhanoğlu, 9 gol - 12 asistlik bir performans sergiledi.
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