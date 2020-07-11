Atletico Madrid, hedefsiz Real Betis'i konuk ediyor! Galibiyetlerine iddaa'da... - Son Dakika

Atletico Madrid, hedefsiz Real Betis'i konuk ediyor! Galibiyetlerine iddaa'da...

Bu bir ilandırATLETICO MADRID - REAL BETISSalgın arasından döndükten sonra oynadığı 8 maçtan 18 puan çıkartan Atletico Madrid ligdeki sırasını da hep muhafaza etti, Villarreal'e yakalanmadı.

Bu bir ilandır

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ATLETICO MADRID - REAL BETIS


Salgın arasından döndükten sonra oynadığı 8 maçtan 18 puan çıkartan Atletico Madrid ligdeki sırasını da hep muhafaza etti, Villarreal'e yakalanmadı.


Hafif sakatlığı bulunan Jose Gimenez riske edilmeyebilir, stoperde Stefan Savic'in partneri olarak Felipe'yi izleyebiliriz.


Celta Vigo karşısında cezası nedeniyle oynayamayan Diego Costa ilk 11'e geri dönüyor, arkasında da Yannick Carrasco bir kanatta - Koke diğer kanatta görev yapacak.


Real Betis ise son olarak Osasuna'yı 3-0 geçti ve ligin hedefsiz takımlarından biri haline geldi. Cezası sona eren Sergio Canales'in de dönüşüyle takımda eksik oyuncu da kalmadı.


Geçici TD Alexis Trujillo savunmayı bazen 3'lü, bazen de 4'lü oynatabiliyor. Sağ koridoru Emerson'a, sol koridoru ise Alex Moreno'ya emanet etmesi bekleniyor. Orta sahada Canales'in yanına Guido Rodriguez ile Andres Guardado'yu dikecek. En ileride ise Loren Moron ile gol arayacak.


%77'lik kesim salgın arasından döndükten sonra iç sahada puan kaybetmeyen El Atleti'ye güveniyor...


Loren Moron'un Real Betis B zamanlarında attığı birbirinden güzel goller! İzleyelim...




Atletico Madrid, Stefan Savic, Real Betis, Villarreal, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 05:01 

Son Dakika Spor Atletico Madrid, hedefsiz Real Betis'i konuk ediyor! Galibiyetlerine iddaa'da... - Son Dakika Spor
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