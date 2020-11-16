Atletico Madrid'in Uruguaylı forveti Luis Suarez koronavirüse yakalandı - Son Dakika

Atletico Madrid'in Uruguaylı forveti Luis Suarez koronavirüse yakalandı

16.11.2020 23:45
Atletico Madrid'in Uruguaylı forveti Luis Suarez koronavirüse yakalandı, System.String[]

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Atletico Madrid'in Uruguaylı forveti Luis Suarez'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Atletico Madrid'in Uruguaylı forveti Luis Suarez'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Uruguay Futbol Federasyonu, milli takım kampında bulunan 33 yaşındaki Suarez'in Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.

Suarez'in yanı sıra kaleci Rodrigo Munoz ve basın sorumlusu Matias Faral'ın da koronavirüse yakalandığı, diğer testlerin ise negatif sonuçlandığı ifade edildi.

Testleri pozitif çıkan üç kişinin sağlık durumunun iyi olduğu ve gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.

Atletico Madrid, Luis Suarez, Uruguay, La Liga, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Atletico Madrid'in Uruguaylı forveti Luis Suarez koronavirüse yakalandı - Son Dakika Spor


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