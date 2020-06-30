Atletico Madrid karşısında Barcelona'nın tek hedefi 3 puan! Galibiyetlerine iddaa'da... - Son Dakika

Atletico Madrid karşısında Barcelona'nın tek hedefi 3 puan! Galibiyetlerine iddaa'da...

Bu bir ilandırBARCELONA - ATLETICO MADRIDSevilla deplasmanı sonrası Celta Vigo deplasmanında da 1 puanla yetinen Barcelona, Real Madrid'in kayıpsız ilerlemesi sonrası zirvenin 2 puan gerisine düştü.

Bu bir ilandır

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BARCELONA - ATLETICO MADRID


Sevilla deplasmanı sonrası Celta Vigo deplasmanında da 1 puanla yetinen Barcelona, Real Madrid'in kayıpsız ilerlemesi sonrası zirvenin 2 puan gerisine düştü.


Celta maçını cezası nedeniyle kaçıran Sergio Busquets yeniden ilk 11'e geri dönecek. Juventus ile anlaşmak için İtalya'ya git-gel yapan Arthur'un oynaması beklenmiyor, Busquets'in yanında Ivan Rakitic ve Arturo Vidal göreceğiz.


Lionel Messi ve Luis Suarez ile birlikte hücumda kimi izleyeceğimiz maç saati netleşecek. Antoine Griezmann oldukça formsuz, Leganes maçındaki çıkışıyla Ansu Fati bir adım önde gibi...


Atletico Madrid ise salgın dönüşü sonrası oynadığı 5 maçtan 13 puan çıkartmasını bildi ve iyice 3. sıraya tutundu...


TD Diego Simeone, zorlu Barça karşılaşmasında iki önemli isminden faydalanamayacak. Orta sahanın dinamosu, kaptan Koke ile savunmanın sigortalarından Stefan Savic cezalı!


Koke yerine orta alanda Thomas Partey'in yanında Hector Herrera'yı görebiliriz. Stoperde Jose Gimenez'in partneri ise Felipe olacaktır. Marcos Llorente hücuma daha çok destek verdiği rolde devam eder, Joao Felix ve Thomas Lemar'ın kanat desteğiyle Diego Costa en ileride gol arar...


%46'lık kesim deplasmanda puan kaybı yapan Barcelona'nın Camp Nou'da kazanmasına güveniyor...


Bir dönem Beşiktaş'ta da oynayan Adriano'dan Barcelona formasıyla Atletico Madrid'e enfes bir gol! İzleyelim...




Atletico Madrid, Real Madrid, Celta Vigo, Barcelona, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 10:00 

Son Dakika Spor Atletico Madrid karşısında Barcelona'nın tek hedefi 3 puan! Galibiyetlerine iddaa'da... - Son Dakika Spor
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