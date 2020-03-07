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Atletico Madrid kupasını Bakan Kasağoğlu'ndan aldı
6 saat önce
Vodafone Kupası'nda Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden Atletico Madrid Kadın Futbol Takımı'na şampiyonluk kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi.
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 07:41 Kaynak: İHA
Vodafone Kupası'nda Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden Atletico Madrid Kadın Futbol Takımı'na şampiyonluk kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle organize edilen Vodafone Kupası'nda Beşiktaş'ı 2-0'lık skorla mağlup ederek şampiyon olan Atletico Madrid Kadın Futbol Takımı kupasını aldı. Mücadele sonunda düzenlenen kupa törenine Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi katıldı. Şampiyon olan İspanyol temsilcisine kupasını Bakan Kasapoğlu teslim etti. - İSTANBUL
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