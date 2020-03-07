Atletico Madrid kupasını Bakan Kasağoğlu'ndan aldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Atletico Madrid kupasını Bakan Kasağoğlu'ndan aldı - Son Dakika Spor

Atletico Madrid kupasını Bakan Kasağoğlu'ndan aldı

6 saat önce

Vodafone Kupası'nda Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden Atletico Madrid Kadın Futbol Takımı'na şampiyonluk kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi.

Atletico Madrid kupasını Bakan Kasağoğlu'ndan aldı, System.String[]

Vodafone Kupası'nda Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden Atletico Madrid Kadın Futbol Takımı'na şampiyonluk kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi.


8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle organize edilen Vodafone Kupası'nda Beşiktaş'ı 2-0'lık skorla mağlup ederek şampiyon olan Atletico Madrid Kadın Futbol Takımı kupasını aldı. Mücadele sonunda düzenlenen kupa törenine Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi katıldı. Şampiyon olan İspanyol temsilcisine kupasını Bakan Kasapoğlu teslim etti. - İSTANBUL

Atletico Madrid, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 07:41 Kaynak: İHA
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