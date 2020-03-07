Atletico Madrid kupasını Bakan Kasağoğlu'ndan aldı

Vodafone Kupası'nda Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden Atletico Madrid Kadın Futbol Takımı'na şampiyonluk kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi.



8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle organize edilen Vodafone Kupası'nda Beşiktaş'ı 2-0'lık skorla mağlup ederek şampiyon olan Atletico Madrid Kadın Futbol Takımı kupasını aldı. Mücadele sonunda düzenlenen kupa törenine Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi katıldı. Şampiyon olan İspanyol temsilcisine kupasını Bakan Kasapoğlu teslim etti. - İSTANBUL