Atletico Madrid, Liverpool'dan Chamberlain için Thomas Partey'i takas etmek istiyor - Son Dakika

Atletico Madrid, Ganalı futbolcusu Thomas Partey'i Liverpool'un İngiliz oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain'in transferi için takasta kullanmak istiyor.

İngiliz ekibi Arsenal, yaz transfer dönemi için La Liga takımlarından Atletico Madrid'in Ganalı futbolcusu Thomas Partey ile ilgilenirken, Madrid cephesinden başka bir hamle geldi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Madrid, Liverpool'dan Alex Oxlade-Chamberlain için Partey'i takasta kullanmak istiyor. Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un Chamberlain'i takımın önemli bir parçası olarak gördüğü ve bu transfere sıcak bakmadığı ifade edildi.

Alex Oxlade-Chamberlain, Liverpool ile bu sezon 34 resmi maça çıktı ve 7 gol kaydetti. 26 yaşındaki futbolcu, 2017 yılında Arsenal'den transfer olmuştu.

Thomas Partey ise Atletico Madrid ile 35 resmi karşılaşmada forma giydi ve 3 gol sevinci yaşadı.

Chamberlain ile Partey'in de sözleşmeleri 2023 yılında sona erecek.

(Oğuzhan Ort/İHA)