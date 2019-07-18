Atletico Madrid, Mario Hermoso'yu transfer etti
4 saat önce
İspanya'nın Atletico Madrid Kulübü, Espanyol'da forma giyen 24 yaşındaki defans oyuncusu Mario Hermoso'yu transfer etti.
İspanya Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:09 Kaynak: AA
'nın Atletico Madrid
Kulübü, Espanyol'da forma giyen 24 yaşındaki defans oyuncusu Mario Hermoso'yu transfer etti.
Atletico Madrid Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Espanyol Kulübü ile varılan anlaşmanın ardından Hermoso ile 5 sezonluk sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Son iki sezondur Espanyol formasını giyen İspanyol futbolcu Hermoso, Atletico Madrid'in yaz dönemindeki 8. transferi oldu.
Diego Godin, Lucas Hernandez, Juanfran Torres gibi geçtiğimiz sezon kadrosunda yer alan defans oyuncularının ayrılmasının ardından bu futbolcuların boşluklarını doldurmaya çalışan Atletico Madrid, savunma hattını güçlendirmek için Kieran Trippier, Felipe Monteiro ve Renan Lodi'yi de almıştı.
Fikret Orman'dan Arda Turan açıklaması! Fabian Ernst Beşiktaş'a geri döndü: Beşiktaş'a yakışan yetenekler bulacağız Eljif Elmas'ın kuaföründen ilginç paylaşım: Belki de son traş Fenerbahçe, Tolga Ciğerci ile sözleşme yeniledi