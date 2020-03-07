Atletico Madrid - Sevilla maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? - Son Dakika
Son Dakika Spor Atletico Madrid - Sevilla maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? - Son Dakika Spor

Atletico Madrid - Sevilla maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

6 saat önce

İspanya La Liga'da futbol keyfi müthiş bir maçla devam ediyor.

Atletico Madrid - Sevilla maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?, System.String[]

İspanya La Liga'da futbol keyfi müthiş bir maçla devam ediyor. Ligde oynadığı son 4 maçı kaybetmeyen Atletico Madrid, deplasmanda oynadığı son 7 lig maçının 4'ünü kazanan Sevilla'yı konuk ediyor. Peki, Atletico Madrid - Sevilla maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?


Wanda Metropolitano'da oynanacak mücadeleyi Alejandro Jose Hernandez yönetecek. Saat 18: 00'de başlayacak karşılaşma Spor Smart'tan ve D-Smart YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Siz de Spor Arena üzerinden bu canlı yayına erişip karşılaşmanın keyfini yaşayabileceksiniz.


Atletico Madrid, Sevilla, La Liga, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 05:54 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaş-Atletico Madrid maçında seyirci rekoru kırıldı
Vodafone Kupası'nda kazanan Atletico Madrid Ali Koç'un, Fenerbahçe'ye başkan olduktan sonra serveti 150 milyon dolar eridi Metin Tekin: Fenerbahçe son dakika golüne bu kadar sevinemez

Son Dakika Haberleri
23:28 Kanal D'de Zalim İstanbul'un ardından Afili Aşk da final kararı aldı
23:19 Bill Clinton'dan yıllar sonra Monica Lewinsky skandalı itirafı: Yaptığım şey berbattı
21:25 Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 00:03:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Atletico Madrid - Sevilla maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]