İspanya La Liga'da futbol keyfi müthiş bir maçla devam ediyor. Ligde oynadığı son 4 maçı kaybetmeyen Atletico Madrid, deplasmanda oynadığı son 7 lig maçının 4'ünü kazanan Sevilla'yı konuk ediyor. Peki, Atletico Madrid - Sevilla maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?



Wanda Metropolitano'da oynanacak mücadeleyi Alejandro Jose Hernandez yönetecek. Saat 18: 00'de başlayacak karşılaşma Spor Smart'tan ve D-Smart YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Siz de Spor Arena üzerinden bu canlı yayına erişip karşılaşmanın keyfini yaşayabileceksiniz.



