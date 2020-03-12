Atletico Madrid, son şampiyonu eledi - Son Dakika
Son Dakika Spor Atletico Madrid, son şampiyonu eledi - Son Dakika Spor

Atletico Madrid, son şampiyonu eledi

1 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında sahasında 1-0 mağlup ettiği son şampiyon Liverpool'u rövanş karşılaşmasında deplasmanda uzatma bölümünde bulduğu gollerle 3-2 mağlup eden Atletico Madrid, adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında sahasında 1-0 mağlup ettiği son şampiyon Liverpool'u rövanş karşılaşmasında deplasmanda uzatma bölümünde bulduğu gollerle 3-2 mağlup eden Atletico Madrid, adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.


UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında İngiliz ekibi Liverpool, Anfield Road Stadyumu'nda İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'i konuk etti. Karşılaşmaya etkili başlayan Liverpool, 43. dakikada Wijnaldum'un golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı üstün tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında ev sahibi ekip, ikinci gol için bastırsa da kalesinde adeta devleşenJan Oblak, İngiliz ekibine geçit vermedi ve 90 dakika 1-0 Liverpool'un üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla karşılaşma uzatmaya gitti. 94. dakikada Firmino'nun golüyle Liverpool 2-0 öne geçip tur için umutlansa da Madrid ekibi 97 ve 105. dakikada Llorente'nin golleriyle eşitliği yakaladı. 120+1. dakikada Morata'nın fileleri havalandırmasıyla A. Madrid, sahadan 3-2 galip ayrılarak son şampiyon Liverpool'u saf dışı bıraktı ve çeyrek finale yükseldi. - İSTANBUL

UEFA Şampiyonlar Ligi, Atletico Madrid, Liverpool, Madrid, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:17 Kaynak: İHA
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