Atletico Madrid, Tura Göz Kırptı
9 dakika önce
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında İspanyol ekibi Atletico Maddrid, İtalyan devi Juventus'u 2-0 mağlup ederek tur için büyük avantaj yakaladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında İspanyol ekibi Atletico Maddrid, İtalyan devi Juventus
'u 2-0 mağlup ederek tur için büyük avantaj yakaladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Atletico Madrid
, Wanda Metropolitano Stadyumu'nda Juventus'u konuk etti. Mücadelenin ilk yarısında eşitlik bozulmazken, ev sahibi ekip 70. dakikada Gimenez ile 1-0 öne geçti. 83. dakikada Godin'le farkı 2'ye çıkaran Madrid, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla İspanyol ekibi adını bir üst tura yazdırmaya bir adım daha yaklaştı.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 12 Mart'ta İtalya'da oynanacak. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:18 Kaynak: İHA
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