Son Dakika Haberleri: Atletico Madrid, Tura Göz Kırptı

Atletico Madrid, Tura Göz Kırptı

9 dakika önce

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında İspanyol ekibi Atletico Maddrid, İtalyan devi Juventus'u 2-0 mağlup ederek tur için büyük avantaj yakaladı.

Atletico Madrid, Tura Göz Kırptı, System.String[]
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında İspanyol ekibi Atletico Maddrid, İtalyan devi Juventus'u 2-0 mağlup ederek tur için büyük avantaj yakaladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Atletico Madrid, Wanda Metropolitano Stadyumu'nda Juventus'u konuk etti. Mücadelenin ilk yarısında eşitlik bozulmazken, ev sahibi ekip 70. dakikada Gimenez ile 1-0 öne geçti. 83. dakikada Godin'le farkı 2'ye çıkaran Madrid, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla İspanyol ekibi adını bir üst tura yazdırmaya bir adım daha yaklaştı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 12 Mart'ta İtalya'da oynanacak. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:18 Kaynak: İHA

Atletico Madrid, Juventus, Madrid, Spor
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