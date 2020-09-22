Atletico Madridli Gimenez'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Atletico Madrid'in savunma oyuncusu Jose Maria Gimenez, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, A takım ve teknik ekibe dün Kovid-19 testi yapıldığı ve 25 yaşındaki Gimenez'in test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Uruguaylı futbolcunun evinde karantinaya alındığı ve La Liga protokolleri gereği takımın bir sonraki antrenmanının bireysel olarak gerçekleştirileceği kaydedildi.