Atletico Madridli oyunculardan maç sonu üçlüsü - Son Dakika
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Atletico Madridli oyunculardan maç sonu üçlüsü

6 saat önce

Vodafone Park'ta Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden Atletico Madrid Kadın Futbol Takımı, maç sonunda galibiyet sevincini siyah-beyazlı taraftarlara üçlü çektirerek yaşadı.

Atletico Madridli oyunculardan maç sonu üçlüsü, System.String[]

Vodafone Park'ta Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden Atletico Madrid Kadın Futbol Takımı, maç sonunda galibiyet sevincini siyah-beyazlı taraftarlara üçlü çektirerek yaşadı.


8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle düzenlenen Vodafone Kupası'nda Atletico Madrid Vodafone Park'ta karşılaştığı Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nı 2-0'lık skorla mağlup ederek, kupanın sahibi oldu. Mücadelenin sona ermesiyle, İspanyol ekibinin oyuncuları statta bulunan Beşiktaşlı taraftarlara üçlü çektirdi. Galibiyeti siyah-beyazlılarla kutlayan Atletico Madridli oyuncular, daha sonra sahada orta yuvarlağın üzerine dizilerek Beşiktaşlı oyuncularla birlikte de üçlü çektirdi. - İSTANBUL

Atletico Madrid, Vodafone Park, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 07:24 Kaynak: İHA
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