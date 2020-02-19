Atletico tek golle kazandı - Son Dakika
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Atletico tek golle kazandı

6 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu ilk maçında Atletico Madrid sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup etti.

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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu ilk maçında Atletico Madrid sahasında Liverpool'u 1-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu ilk maçında Atletico Madrid sahasında İngiliz devi Liverpool ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Polonyalı hakem üçlüsü Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yönetti.

Mücadeleye Atletico Madrid hızlı başladı. Henüz 4. dakikada Saul Niguez, ceza sahası içine yapılan ortada kafa vuruşu ile ağları sarsarak takımını öne geçirdi. Erken gelen golün öz güveni ile İspanya ekibi baskısını daha da arttırdı.

İlerleyen dakikalarda Atletico Madrid 2. gole de pek çok kez yaklaşırken, bu ataklarda fazla açılan Madrid'de Liverpool golle karşılık vermek istedi ancak, 26. dakikada Mohamed Salah ağları sarssa da ofsaytta yakalandı. İlk yarının son bölümlerinde İngiliz ekibi beraberlik için baskısını arttırsa da aradığı golü bulamadı. Devre 1-0 Atletico Madrid'in üstünlüğü ile tamamlandı.

İlk yarının aksine daha durgun geçen ikinci yarıda, maçı önde götüren Atletico Madrid'in daha baskın bir görüntü çizdi. Savunmada da iyi bir performans ortaya koyan Atletico Madrid, mücadelen tek golle galip ayrıldı.

(Burak Hatay/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 09:05 Kaynak: İHA
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