Son Dakika Haberleri: Atletikspor'dan 2 Takviye

Atletikspor'dan 2 Takviye

28 dakika önce

Türkiye Bayanlar Voleybol 2.Lig 5.Grupta adım adım şampiyonluğa giden Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Voleybol takımı kadrosuna iki önemli ismi kattı.

Atletikspor'dan 2 Takviye, System.String[]
Türkiye Bayanlar Voleybol 2.Lig 5.Grupta adım adım şampiyonluğa giden Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Voleybol takımı kadrosuna iki önemli ismi kattı.

2.Lig 5.Grupta adım adım şampiyonluğa giden Kayseri ekibi OSB Teknik Koleji Atletikspor kadrosuna kattığı 2 oyuncu ile bu hafta sonu oynanacak olan Kuzeyboru maçında forma giyecekler. Geçtiğimiz sezon 1.Lig kapısından dönen Mavi-Siyahlılar bu sezon ise ortaya koyduğu performans ile 1.Lige çıkmak için kalan maçlarını kazanıp Kayseri'ye ilk şampiyonluğunu getirmekte kararlı.

Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor dış transferde Yeşilyurtspor'dan orta oyuncu Ecrin Yener'i ve Pasör oyuncusu Nida Yazıcıoğlu Uruk'u kadrosuna katarak gücüne güç kattı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:06 Kaynak: İHA

voleybol, Türkiye, OSB, Kayseri, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sahnelerden Emekli Olan Gülten Yaşar, Geçimini Bilet Satarak Sağlıyor! Erdoğan'dan Başkan Adaylarına Dikkat Çeken Talimat: Kapınız 7 Gün 24 Saat Halka Açık Olsun

Komşusuna Öfkelenen Romanyalı Kadın, Satır ve Bıçakla Evlerinin Kapısına Dayandı Şarkıcı Sami Levi, Survivor 2019'un Yarışmacı Adayları Arasında Yer Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 12:34:12. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atletikspor'dan 2 Takviye
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]