Son Dakika Haberleri: Atletikspor son 8 takım arasına kaldı
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Atletikspor son 8 takım arasına kaldı

1 saat önce

Kayseri OSB Atletikspor U16 Türkiye Şampiyonası 2.kademe grubunda Gaziantep'te oynadığı maçta Diyarbakır DSIspor'u 2-1 yenerek finale kaldı.

Atletikspor son 8 takım arasına kaldı, System.String[]
Kayseri OSB Atletikspor U16 Türkiye Şampiyonası 2.kademe grubunda Gaziantep'te oynadığı maçta Diyarbakır DSIspor'u 2-1 yenerek finale kaldı.

Gaziantep Gazikent Stadınsa oymadığı maçlarda ilk olarak Osmaniye FK ile 1-1 berabere kalan OSB Atletikspor dün oynadığı ikinci maçında ise güçlü rakibi Diyarbakır DSIspor'u 2-1 yenerek son 8 takım arasına adını yazdırdı. Büyük bir başarıya imza atan Mavi-Beyazlılar Diyarbakır maçı sonrası büyük sevinç yaşayarak galibiyeti doyasıya kutladı.

Son 8 takım arasına kalmayı başaran Kayseri OSB Atletikspor bugün saat 17.00'de İskenderun Kayraspor ile final maçındaki karşı karşıya gelecek. Kayseri ekibi rakibi yenerek aşını Türkiye Finallerine yazdırmayı hedefliyor. OSB Atletikspor U16 takımı Türkiye Finallerine kalması halinde Kayseri adına bir ilke imza atmış olacak. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 08:40 Kaynak: İHA
Kayseri, Gaziantep, Diyarbakır, OSB, Spor
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