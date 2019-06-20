Son Dakika Haberleri: Atletikspor son maçına çıkacak
Son Dakika Spor Haber

Atletikspor son maçına çıkacak

9 dakika önce

2018-2019 Voleybol Genç Kızlar Türkiye finalleri mücadele eden Kayseri OSB Atletikspor Voleybol takımı bugün grupta son maçına çıkacak.

Atletikspor son maçına çıkacak, System.String[]
2018-2019 Voleybol Genç Kızlar Türkiye finalleri mücadele eden Kayseri OSB Atletikspor Voleybol takımı bugün grupta son maçına çıkacak.

Kayseri ekibi OSB Atletikspor Voleybol takımı C Grubunda ilk maçında Galatasaray'a ikinci maçında Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup oldu. Oynadığı 2 maçta 2 mağlubiyet alarak başlayan Kayseri OSB Atletikspor Voleybol Takımı bugün üçüncü maçında Ankara İlbank takımı ile karşı karşıya gelecek.

İstanbul Vakıf Bank Spor Salonunda bugün saat 15.00'de Ankara İlbank ile karşı karşıya gelecek olan Kayseri OSB Atletikspor Voleybol takımı rakibini yenerek ilk galibiyetini almak istiyor. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 08:45 Kaynak: İHA
Genç, OSB, voleybol, Kayseri, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Konservatuvar öğrencisi genç, mezuniyetine bir gün kala elektrik akımına kapılıp öldü Fenerbahçe'den kombine bilet açıklaması: Kur artışı nedeniyle fiyatlar arttı Beşiktaş, Umut Meraş transferinde sona geldi! Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Dev gibi orduları yendik

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 08:54:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atletikspor son maçına çıkacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]