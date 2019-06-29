Son Dakika Haberleri: Atletikspor U16 takımı finalde kaybetti
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Atletikspor U16 takımı finalde kaybetti

1 saat önce

Kayseri OSB Atletikspor U16 Türkiye Şampiyonasına veda etti.

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Kayseri OSB Atletikspor U16 Türkiye Şampiyonasına veda etti.

2.kademe grubunda Gaziantep'te oynadığı final maçında rakibi İskenderun Kayraspor'a 2-0 mağlup olan OSB Atletikspor, Türkiye Şampiyonasınıwson 8 takım arasında tamamladı. OSB Atletikspor U16 takımı Gaziantep'te oynadığı 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

İskenderun Kayraspor karşısında her iki yarıda yediği goller ile sahadan mağlubiyetle ayrılan Kayseri ekibi OSB Atletikspor maç sonunda büyük üzüntü yaşadı.

1.kademe grubunda Kırşehir'de şampiyon olarak adını son 22 takım arasına yazdıran ve son 22 takım arasında ise 8 takım arasında bitirmeyi garantileyen OSB Atletikspor U16 takımı final maçında Kayraspor'u yenmesi halinde Türkiye Finallerine kalacaktı. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 05:08 Kaynak: İHA
İskenderun, Kayseri, Türkiye, OSB, Spor
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