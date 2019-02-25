Son Dakika Haberleri: Atletikspor'un 1.lige Yükselme Play-Off Yarı Final Maçları Belli Oldu

Atletikspor'un 1.lige Yükselme Play-Off Yarı Final Maçları Belli Oldu

1 saat önce

Türkiye Bayanlar Voleybol 2.Lig 5.Grupta sezonu ilk sırada tamamlayan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Play-Off'ta 1.Lig için mücadele edecek.

Atletikspor'un 1.lige Yükselme Play-Off Yarı Final Maçları Belli Oldu, System.String[]
Türkiye Bayanlar Voleybol 2.Lig 5.Grupta sezonu ilk sırada tamamlayan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Play-Off'ta 1.Lig için mücadele edecek.

09-11 Mart 2019 tarihleri arası Adana'da yapılacak olan 1.Lige yükselme Play-Off yarı final maçlarına katılacak. Adana Yüreğir Spor Salonunda oynanacak olan maçlarda Kayseri OSB Teknik Koleji Atltikspor, İstanbul Vakıfbank, Muş Prof. Dr.Vahit Özmen O.O ve Bilecik Bozüyük Belediye Spor ile karşı karşıya gelecek.

Normal sezonu lider olarak tamamlayan ve Play-Off için hazırlıklarına ara vermeden başlayan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor gözünü şampiyonluğa dikti.

Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor'un fikstürü şu şekilde;

09.03.2019 İstanbul Vakıfbank

10.03.2019 Muş Prof. Dr. Vahit Özmen O.O. Spor

11.03.2019 Bilecik Bozüyük Belediye Spor - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:22 Kaynak: İHA

Türkiye, OSB, Kayseri, Spor
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