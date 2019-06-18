Atletikspor'un rakibi Galatasaray
51 dakika önce
2018-2019 Voleybol Genç Kızlar Türkiye finalleri kurası dün İstanbul'da çekildi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:56 Kaynak: İHA
2018-2019 Voleybol Genç
Kızlar Türkiye
finalleri kurası dün İstanbul
'da çekildi. Çekilen kura sonra Kayseri
ekibi OSB
Atletikspor Voleybol takımı C Grubunda güçlü rakipler ile mücadele edecek. C Grubunda Galatasaray
, Fenerbahçe
ve Analara İlkbank gibi güçlü rakipler ile mücadele edecek olan Kayseri OSB Atletikspor Voleybol takımı ilk maçına bugün çıkacak. İstanbul Vakıf Bank Spor Salonunda bugün saat 15.00'de Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan OSB Atletikspor rakibini yenerek finallere iyi başlamak istiyor.
(İHA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Özür dilemedikçe böyle bir makama gelemez!
Danny Welbeck, Galatasaray'dan yıllık 5 milyon euro istedi!
AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım: 'Çaldılar' deyince ses CHP'den geliyor, demek ki bir şey var
Beşiktaş'taki Mısır konsolosluğu önünde Mursi için gıyabi cenaze namazı