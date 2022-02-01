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Atletine kokain saklayan İranlı yolcu İstanbul Havalimanı'nda yakalandı - Son Dakika

Atletine kokain saklayan İranlı yolcu İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

01.02.2022 11:56

İstanbul Havalimanı'nda, atletinde toplam 151 gram kokain saklayan İranlı yolcu tutuklandı.

İstanbul Havalimanı'nda, atletinde toplam 151 gram kokain saklayan İranlı yolcu tutuklandı.

Polis ekipleri, 16 Ocak'ta yaptığı çalışmalar kapsamında, İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'ne gelen İranlı yolcu F.S'den şüphelendi.

Takip edilen zanlı, bilet ve pasaport işlemlerinin ardından uçağa binmek üzere kontrol noktasına geçti. Üst aramasında F.S'nin giydiği atletin içerisinde küçük gözler halinde zulalanmış, şeffaf naylonlara sarılı 15 parça madde tespit edildi. İncelemelerde, bunun 151 gram kokain olduğu anlaşıldı.

Gözaltına alınan F.S, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Atletine kokain saklayan İranlı yolcu İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
Atletine kokain saklayan İranlı yolcu İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
Atletine kokain saklayan İranlı yolcu İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

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İstanbul Havalimanı, Kokain, Polis, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Atletine kokain saklayan İranlı yolcu İstanbul Havalimanı'nda yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Atletine kokain saklayan İranlı yolcu İstanbul Havalimanı'nda yakalandı - Son Dakika
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