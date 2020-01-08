Atletizim Federasyonu Ağrı'da yetenek taraması yaptı

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun atletizmi yaygınlaştırma planı çerçevesindeki "Her Şehirde Atletizm" kapsamında Ağrı'da yetenek taraması ve ölçümleri yapıldı.

Altyapıda yeni atletleri spora kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Türkiye Atletizm Federasyonu'nun kapsamlı bir çalışma planı olan "Her Şehirde Atletizm" tarama projesi dahilinde TAF ekibi Ağrı'da çalışma yaptı. Ağrı'da daha önce belirlenen gruplar eşliğinde yetenek taraması ve detaylı performans ölçümleri gerçekleştirecek olan TAF ekibi, elde ettiği veriler ışığında atletizme yeni isimler kazandırmayı hedefliyor.

Planın bu aşamasında öncelikli olarak belirlenen ölçülerdeki boy uzunluğu kriterine sahip çocuklar taranacak ve yapılacak ölçümler sonrasında uygun branşlara yönlendirilecek.

Projeyle ilgili çalışmaları takip eden TAF Başkanı Fatih Çintimar da, ölçme-değerlendirme çalışmasını yerinde izledi. Başkan Çintimar, ölçümler esnasında sporcu aileleri ve antrenörleriyle de bir araya geldi.