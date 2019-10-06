Atletizm: 5. Turkcell Gelibolu Maratonu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bu yıl "Adımlar fidana" temasıyla 5'incisi düzenlenen Turkcell Gelibolu Maratonu sona erdi.

Türkiye dahil 16 ülkeden binlerce katılımcının yer aldığı organizasyonun en büyük parkuru olan 42 kilometrelik yarış, Morto Koyu'ndan başladı.

Erkeklerde 2 saat 50 dakika 6 saniyelik derecesiyle Murat Kurtak yarışı ilk sırada bitirdi. Muhammed Edip Karabacak ikinci, Yalçın Doğu da üçüncü sırayı elde etti.

Raziye Arabacı'nın 3 saat 52 dakika 36 saniye ile ipi göğüslediği kadınlar yarışında Mariya Mihaylova ikinci, Elçin Demirel Ay da üçüncü geldi.

Yarı maratonda ilk üçer sırayı erkeklerde Ümit Er, Fatih Buzgan ve Erkan Bacak, kadınlarda ise Meryem Kılıç Gündoğdu, Gülşah Karasakal Öztaş ve Fatma Duman aldı.

10 kilometrelik koşuda ilk üçer sıra erkeklerde Ercan Savaşan, Erkan Çiftçi ve Erkan Öz, kadınlarda da Esra Sağlam, Yosun Tutum ve Nimet Altaş'tan oluştu.

5 kilometrelik Halk Koşusu'nun da gerçekleştirildiği organizasyonla "Turkcell Barış Ormanı" genişleyecek. Son 3 yılda katılımcılar adına dikilen fidanlarla oluşturulan ormanda bu sene 100 bin fidan toprakla buluşturulacak.