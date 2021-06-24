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Atletizm: 76. Uluslararası Cezmi Or Yarışmaları - Son Dakika

Atletizm: 76. Uluslararası Cezmi Or Yarışmaları

24.06.2021 12:47
Atletizm: 76. Uluslararası Cezmi Or Yarışmaları, System.String[]

Türk atletizminin unutulmaz rekortmenlerinden Cezmi Or adına 76'ıncısı düzenlenen Uluslararası Cezmi Or Yarışmaları'nda 100 metre yarışını Katarlı atlet Tosin Ogunode kazandı.

Türk atletizminin unutulmaz rekortmenlerinden Cezmi Or adına 76'ıncısı düzenlenen Uluslararası Cezmi Or Yarışmaları'nda 100 metre yarışını Katarlı atlet Tosin Ogunode kazandı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 76. Cezmi Or Yarışmaları ve Olimpik Deneme Müsabakaları, İstanbul Ekrem Koçak Atletizm Pisti'nde gerçekleştirildi. Yarışlarda Cezmi Or Kupası'nın verildiği erkekler 100 metreyi Ogunode kazandı.

Geçen hafta Tunus'ta Arap Şampiyonası'nı ikinci tamamlayarak İstanbul'a gelen Ogunode, 10.25 ile 100 metre mücadelesini Umut Uysal ve Aykut Ay'ın önünde galip bitirdi. Uysal ve Ay, 10.50'lik derece yaparken, foto-finişte binde birlik bir farkla ikinci ve üçüncü sırayı aldı.

400 metre yarışında genç İzmirli İsmail Nezir 47.26 koşarken, kadınlarda 100 metre en iyisini 11.89'a indiren Yudum İliksiz galip tamamladı.

Cirit atmada Eda Tuğsuz, bu sezon ikinci kez 60 metreyi geçerken (60.17), 3000 metre su engellide Semra Karaaslan 9: 56.47 ile en iyisini koştu.

Öte yandan kadınlar uzun atlamada Sri Lankalı atlet Sandaradura Lakshini Silva, 6.44 atlayarak ülke rekorunu yeniledi.

Erkek ve kadınlarda branşlara göre ilk sırayı alan atletler şunlar:

Erkekler

100 metre: Tosin Ogunode (Katar)

400 metre: Ammer İsmael Yahıa İbrahim (Katar)

800 metre: Ebrahim Alzofairi (Kuveyt)

1500 metre: İbrahim Erata

110 metre engelli: Atakan Güneş

3000 metre engelli: Ersin Tekal

Uzun atlama: Liyanapedige Shreshan Dhananjaya (Sri Lanka)

Yüksek atlama: Hamdı Ali A Ali (Katar)

Gülle atma: Osman Can Özdeveci

Çekiç atma: Ashraf Amgad Elseify (Katar)

Cirit atma: Ahmet Talha Kılıç

Kadınlar

100 metre: Yudum İliksiz

400 metre: Zeynep Baş

1500 metre: Şilan Ayyıldız

100 metre engelli: Beyzanur Yavuz

3000 metre engelli: Semra Karaslan

Uzun atlama: Sandaradura Lakshini Sarangi Silva (Sri Lanka)

Yüksek atlama: Kadriye Aydın

Gülle atma: Aysel Yılmaz

Cirit atma: Eda Tuğsuz

Çekiç atma: Deniz Yaylacı

Erkek ve kadınlarda olimpik deneme yarışmalarında ilk sırayı alan atletler şunlar:

Erkekler

100 metre: Özgür Beydemir

400 metre engelli: Ashraf Hussen Osman (Katar)

Üç adım atlama: Mesut Bülbül

Kadınlar

400 metre engelli: Berfin Boduç

Aykut Ay, Atletizm, Engelli, Katar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Atletizm: 76. Uluslararası Cezmi Or Yarışmaları - Son Dakika Spor


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