DİYARBAKIR - Atletizm antrenörü Rus çift, Diyarbakırlı antrenör ve sporculara tecrübelerini aktardı - Son Dakika

DİYARBAKIR - Atletizm antrenörü Rus çift, Diyarbakırlı antrenör ve sporculara tecrübelerini aktardı

22.01.2021 11:51

Türkiye Atletizm Federasyonu koordinesinde yürütülen proje kapsamında Diyarbakır'a gelen Rus antrenör çift Sergey ve Tatiana Dementeva, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki antrenör ve sporculara tecrübelerini aktardı.

Türkiye Atletizm Federasyonu koordinesinde yürütülen proje kapsamında Diyarbakır'a gelen Rus antrenör çift Sergey ve Tatiana Dementeva, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki antrenör ve sporculara tecrübelerini aktardı.

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan antrenör ve sporcular, kente gelen Rus antrenör çift Sergey ve Tatiana Dementeva tarafından kampa alındı.

Sprint ve engelli koşu branşlarında 3 günlük yoğun eğitim programına alınan antrenör ve sporcular, olimpiyatların yanı sıra dünya ve Avrupa şampiyonalarında Türkiye'yi temsil etmek için ter dökecek.

Eğitim verdiği branşlarda uzman antrenör olan Sergey Dementeva, AA muhabirine, kamp çalışmasında maksimum hıza nasıl ulaşılır, bunun için neler gerekli ve yarışmalara nasıl hazırlanılması gerektiği gibi konularda çalışma yürüttüklerini söyledi.

Dementeva, "Diyarbakır'da çok iyi antrenör ve sporcular gördük. Bir potansiyel var. Doğru adımlar atılırsa daha iyi yerlere gelinebilir. Diyarbakır'ı da beğendim, güzel bir şehir." diye konuştu.

"Yürüyüş branşında olimpiyatlara gidecek sporcumuz var"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, AA muhabirine, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından yurt dışından getirilen, sprint ve engelli koşu branşlarında kendini kanıtlamış antrenörleri, sporcular ve antrenörlerle buluşturduklarını dile getirdi.

Antrenörlerin kendilerini daha iyi yetiştirmesini ve sporcuların teknik anlamda daha donanımlı olmalarını sağlayarak, ileriki yarışmalarda Diyarbakır'ın adını duyurmayı hedeflediklerini kaydeden Uslu, "Diyarbakır'da yürüyüş branşında olimpiyatlara gidecek sporcumuz var. Branşların artması ve daha fazla sporcunun çeşitli yarışmalarda madalya getirmesi için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençleri her branşta spor yapmaya davet eden ve tesislerin 7 gün 24 saat sporseverlerin emrinde olduğunu kaydeden Uslu, gençleri sporla buluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Diyarbakır'ın adını her branşta bir üst ligde görmek istediklerini aktaran Uslu, "Yaptığımız çalışmalarla Diyarbakır, bir spor kenti olacak. Medeniyetler kenti Diyarbakır'ın spor kenti de olmasını istiyoruz. Diyarbakır, başarılarıyla anılan adeta sporcu fabrikası olacak." diye konuştu.

Diyarbakırlı sporcular olimpiyat yolunda

Türkiye Atletizm Federasyonu Sprint Altyapı Koordinatörü Ahmet Ali Baş, sprint ve engelli koşu branşlarında Diyarbakır'daki genç nesillere, yeni yetişecek yeteneklere doğru teknik eğitimlerin doğru yöntemlerle verilmesi için yurt dışından gelen antrenörlerle eğitim programı düzenlediklerini söyledi.

Diyarbakır'da geride kalan yıllarda çok değerli sporcuların yetiştiğini anlatan Baş, kentte sporun gelişmesi için federasyon olarak her türlü desteği vereceklerini dile getirdi.

"Diyarbakır bizim için atletizm potansiyeli en yüksek illerden biri." diyen Baş, şunları ifade etti:

"Tokyo Olimpiyatları, bu yıl yapılacak. Şu anda halihazırda Diyarbakır'da yetişmiş bir sporcumuz kota aldı. İki sporcumuz da kota pozisyonunda. Allah nasip ederse Diyarbakır ve ülkemizi 3 yürüyüşçümüz olimpiyatlarda temsil edecek."

DİYARBAKIR - Atletizm antrenörü Rus çift, Diyarbakırlı antrenör ve sporculara tecrübelerini aktardı
DİYARBAKIR - Atletizm antrenörü Rus çift, Diyarbakırlı antrenör ve sporculara tecrübelerini aktardı
DİYARBAKIR - Atletizm antrenörü Rus çift, Diyarbakırlı antrenör ve sporculara tecrübelerini aktardı
DİYARBAKIR - Atletizm antrenörü Rus çift, Diyarbakırlı antrenör ve sporculara tecrübelerini aktardı

Türkiye Atletizm Federasyonu, Diyarbakır, Türkiye, Rus, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor DİYARBAKIR - Atletizm antrenörü Rus çift, Diyarbakırlı antrenör ve sporculara tecrübelerini aktardı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

AK Partili Miroğlu'nun iddiası sosyal medyada gündem oldu: Biden Kürtmüş, gerçek adı da Cımoyê Bahattîn Ağa imiş İki kişinin intiharına şahit olan Lee Ryan'ın trajik anısı: Genç yaşta öleceğimi düşündüm Bu kare "Her şeyin fazlası zarar" sözünün hayattaki karşılığı! Alkolü fazla kaçıranların düştüğü haller güldürdü Güne yükselişle başlamasının ardından altının gram fiyatı 442 liradan işlem görüyor Uydudan çekilen fotoğraflardan Afrika fillerini saydılar Cani adam, 17 yaşındaki sevgilisini öldürüp başını annesinin bahçesine attı Tehdit büyüyor! Çekirgeler bu kez Kenya'nın 15 ilçesini istila etti İnternette müstehcen yayın yapan 2 kadın yakalandı, hesap hareketlerindeki açıklamalar dikkat çekti: Video, show, sohbet...
Tamamen altınla kaplanan Samsung Galaxy S21, 570 bin lira fiyatla satışa sunuldu Tamamen altınla kaplanan Samsung Galaxy S21, 570 bin lira fiyatla satışa sunuldu         
13:05
26 Ocak'tan itibaren metrobüslerdeki kodlar yerine son istasyonun ismi yazacak 26 Ocak'tan itibaren metrobüslerdeki kodlar yerine son istasyonun ismi yazacak         
12:25
Gigi Hadid ve Zayn Malik'in kızının ismi sonunda ortaya çıktı Gigi Hadid ve Zayn Malik'in kızının ismi sonunda ortaya çıktı         
12:12
Beşiktaş'ta başörtülü öğretmeni darbeden saldırgana 2 bin TL para cezası kesildi Beşiktaş'ta başörtülü öğretmeni darbeden saldırgana 2 bin TL para cezası kesildi         
11:13
Hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı, hastane bahçesi savaş alanına döndü Hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı, hastane bahçesi savaş alanına döndü         
11:00
Ivana Sert, sevgilisine aşkını ilan ederken yaptığıyla hem mide bulandırdı hem güldürdü Ivana Sert, sevgilisine aşkını ilan ederken yaptığıyla hem mide bulandırdı hem güldürdü         
10:49
Newport County kalecisi Tom King'in attığı gol, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi Newport County kalecisi Tom King'in attığı gol, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi         
10:47
Denize atlayan vatandaşın geride bıraktığı mektup yürek dağladı: Çocuklara sahip çıkın Denize atlayan vatandaşın geride bıraktığı mektup yürek dağladı: Çocuklara sahip çıkın         
10:32
Döner fabrikasındaki skandala Bakanlık el atınca videoda kahkahalar atan şahsın suratı asıldı Döner fabrikasındaki skandala Bakanlık el atınca videoda kahkahalar atan şahsın suratı asıldı         
10:18
Yerde bulduğu kaya parçası sayesinde 2 milyonluk servete kondu Yerde bulduğu kaya parçası sayesinde 2 milyonluk servete kondu         
09:57
Dolandırdıkları kadınla Dolandırdıkları kadınla "bay bay" diyerek dalga geçtiler         
09:55
İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada         
09:30
İmamoğlu'ndan İmamoğlu'ndan "Sizi, Cumhurbaşkanı olarak da görmeyi isteriz" diyen vatandaşa yanıt         
09:11
Bahar Candan, ablası Nihal Candan ile dudak dudağa poz verdi Bahar Candan, ablası Nihal Candan ile dudak dudağa poz verdi         
09:08
Kahreden olay! Sobadan zehirlenen iki kardeş yaşamını yitirdi Kahreden olay! Sobadan zehirlenen iki kardeş yaşamını yitirdi         
09:01
Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone         
08:58
Driftli evlilik teklifine ceza yağınca hayalleri suya düştü: Bütün düğün paramız gitti Driftli evlilik teklifine ceza yağınca hayalleri suya düştü: Bütün düğün paramız gitti         
08:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2021 13:17:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: DİYARBAKIR - Atletizm antrenörü Rus çift, Diyarbakırlı antrenör ve sporculara tecrübelerini aktardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei