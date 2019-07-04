Atletizm: Avrupa 10 Bin Metre Kupası
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Atletizmde Avrupa 10 Bin Metre Kupası İngiltere'de koşulacak.
Atletizmde Avrupa 10 Bin Metre Kupası İngiltere'de koşulacak.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:22 Kaynak: AA
Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre, başkent Londra'da üst üste ikinci kez gerçekleştirilecek kupa müsabakalarında erkeklerde 3, kadınlarda da 1 Türk atlet mücadele edecek.
Londra'daki Parliament Hill Atletizm Parkuru'nda yapılacak organizasyona 28 ülkeden, 134 atlet katılacak.
Türkiye'den erkeklerde Ali Kaya, Aras Kaya ve Sezgin Ataç, kadınlarda ise Sevilay Eytemiş yarışayacak.
Avrupa 10 Bin Metre Kupası, 6 Temmuz Cumartesi akşamı TSİ 21.00'de başlayacak.
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