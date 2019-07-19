Atletizm: Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyonası
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Avrupa 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Özlem Becerek, disk atmada gümüş madalya kazandı.
Avrupa Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 08:42 Kaynak: AA
20 Yaş Altı Atletizm
Şampiyonası'nda mücadele eden Özlem Becerek, disk atmada gümüş madalya kazandı. Türkiye
Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre İsveç
'in Boras kentinde düzenlenen şampiyonada piste çıkan 17 yaşındaki milli sporcu, 54,17'lik derecesiyle podyumun ikinci basamağında yer aldı.
Yarışta Hollandalı Alida van Daalen, 55,92'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.
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