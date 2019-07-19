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Atletizm: Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyonası

46 dakika önce

Avrupa 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Özlem Becerek, disk atmada gümüş madalya kazandı.

Atletizm: Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyonası, System.String[]
Avrupa 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Özlem Becerek, disk atmada gümüş madalya kazandı.
Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre İsveç'in Boras kentinde düzenlenen şampiyonada piste çıkan 17 yaşındaki milli sporcu, 54,17'lik derecesiyle podyumun ikinci basamağında yer aldı.
Yarışta Hollandalı Alida van Daalen, 55,92'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.
Atletizm, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 08:42 Kaynak: AA
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